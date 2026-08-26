La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del 10 de agosto representa uno de los principales retos para Chocó. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba explicó a Pulzo que el proceso todavía requiere avanzar en trámites y en la definición del apoyo que recibirá el departamento.

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“Reconstruir el departamento del Chocó solo en el componente de vivienda puede costar unos 4 billones de pesos. Todos los trámites, sobre todo jurídicos y administrativos, se van estructurando de cara al apoyo que vamos a recibir del Gobierno nacional”, explicó Córdoba a este medio.

Además de los recursos, la Gobernación enfrenta dificultades para conseguir mano de obra especializada que permita comenzar las obras. Por esa razón, Córdoba anunció una estrategia de formación junto con Camacol y el Sena.

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“Una de las dificultades que hemos tenido es la ausencia de mano de obra, por eso vamos a comenzar en alianza con Camacol y el Sena, un programa rápido de formación de oficiales y maestros de obra, para garantizar que podamos empezar cuanto antes. No se puede pretender que los dueños de las viviendas hagan efectiva la reconstrucción”, indicó la gobernadora a Pulzo.

Así, el proceso no dependerá únicamente de la disponibilidad de recursos, sino también de contar con trabajadores capacitados para atender las obras que deberán adelantarse en las zonas afectadas.

El Gobierno, por su parte, informó que la reconstrucción comenzará con una evaluación casa por casa y vereda por vereda, con el acompañamiento de expertos, las autoridades locales y Camacol. Ese diagnóstico será clave para establecer cuáles viviendas pueden repararse y cuáles requieren soluciones definitivas.

¿Cuánto podría tardar la reconstrucción de Chocó?

La recuperación del departamento tendrá diferentes tiempos dependiendo del sector. En el caso de la infraestructura educativa, la participación del sector privado podría acelerar las obras y permitir que este componente avance en aproximadamente un año.

De acuerdo con la gobernadora, hay apoyos que fueron anunciados por parte de empresarios y artistas para la recuperación de colegios y escuelas en el departamento.

“La empresa privada se ha vinculado de manera importante. Se hizo viral la visita de Shakira al departamento del Chocó, ella hizo anuncio de inversión en escuela, igual que Arturo Calle. Creo que eso nos va a permitir que al menos el componente escolar pueda estar recuperado en el departamento del Chocó en el plazo de un año”, agregó Córdoba.

El panorama es diferente para las viviendas, debido a la magnitud de las obras que deberán adelantarse tanto en las zonas urbanas como rurales. La gobernadora estimó que este será el proceso que más tiempo podría tomar.

“Probablemente, el componente más extendido en el tiempo, que pudiera ser un promedio entre dos y cuatro años, sea el de la totalidad de las viviendas, tanto en la zona urbana como la zona rural”, explicó la gobernadora a Pulzo.

Así, mientras la recuperación de parte de la infraestructura educativa podría avanzar en alrededor de un año, la reconstrucción de la totalidad de las viviendas podría extenderse entre dos y cuatro años, de acuerdo con la estimación entregada por la mandataria. Esta diferencia refleja la dimensión del proceso que tendrá que afrontar el departamento después del terremoto.

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