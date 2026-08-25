Beyoncé se sumó a la lista de artistas que han anunciado millonarias ayudas para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La cantante estadounidense donará personalmente un millón de dólares para apoyar las labores de socorro en las zonas más afectadas.

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El dinero estará destinado a entregar alimentos y vivienda a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia. Parkwood Entertainment, compañía de la artista, indicó que los recursos serán canalizados mediante Food For The Poor y World Central Kitchen, organizaciones que participan en operaciones de respuesta humanitaria.

La donación de Beyoncé se suma a las ayudas anunciadas recientemente por otras figuras de la música como Shakira y Karol G, quienes también comprometieron aportes por un millón de dólares para respaldar a las comunidades afectadas por la tragedia.

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🚨 Beyoncé anunciou uma doação pessoal de 1 milhão de dólares a organizações que atuam na Colômbia após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu Chocó em 10 de agosto. O valor será destinado a alimentos e abrigo para as áreas mais afetadas pela tragédia. pic.twitter.com/r5G3LvjGaL — BEYHIVE (@beyhivecombr) August 25, 2026

El panorama que dejó el terremoto sigue siendo crítico. Según el último balance de la UNGRD con corte al 24 de agosto se contabilizaban 329 personas fallecidas, 4.592 heridas y 234 desaparecidas.

Además, Shakira había anunciado el pasado 18 de agosto un compromiso inicial de 1,25 millones de dólares, junto con otras organizaciones, para apoyar la reconstrucción de instituciones educativas en Chocó.

La solidaridad internacional también ha incluido a figuras como MrBeast, a quien Shakira le pidió apoyo al creador de contenido estadounidense y este se comprometió a contribuir con la construcción de más escuelas en Colombia.

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