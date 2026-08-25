Por: El Espectador

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Durante varios años, las actas oficiales de la Cárcel Nacional La Modelo, en Bogotá, mostraron a William Rafael Martínez Alvarino como un interno ejemplar. De acuerdo con registros judiciales, Martínez cumplía una condena de 21 años y cuatro meses por un crimen cometido en 2015, cuando persiguió y atacó con más de 20 puñaladas a su anterior pareja. Desde su detención en febrero de 2018, enfocó su vida penitenciaria en tratar de reducir su sentencia a través del trabajo constante al interior del penal.

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En los expedientes del Juzgado de Ejecución de Penas se encuentran 12 decisiones judiciales que reconocieron oficialmente sus jornadas laborales. Incluso, Martínez se benefició de la readecuación de favorabilidad establecida en la Ley 2466 de 2025. Así, logró redimir dos años, ocho meses y diez días de su condena, a los que sumó más de ocho años de prisión efectiva. Con esto, el cálculo de su tiempo en reclusión superaba los once años. Si su ritmo en los talleres del penal continuaba, estaba cerca de cumplir las tres quintas partes de su sentencia, lo cual le permitiría solicitar libertad condicional. Además, la posibilidad de acceder a prisión domiciliaria parecía plausible.

Martínez insistió reiteradamente ante los estrados en su solicitud de prisión domiciliaria. Esto llevó a que, el 10 de julio de 2026, se realizara una visita virtual de asistencia social para evaluar su arraigo familiar, requisito para esa medida. Sin embargo, el 14 de julio de 2026, el juzgado negó este beneficio. A pesar de los recursos interpuestos, e incluso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, la justicia ratificó la negativa.

Pese a la aparente adaptación y a la búsqueda de redimir su pena, la realidad se transformó drásticamente el 22 de agosto de 2026. Ese día, durante la jornada habitual de visitas en el pabellón 13, Martínez atacó y causó la muerte a su nueva pareja dentro de la celda. Posteriormente, confesó el feminicidio ante la Fiscalía en el propio centro penitenciario.

Este crimen, perpetrado bajo vigilancia estatal, destapó serios cuestionamientos en torno a los controles de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a los procesos de monitoreo y evaluación dentro del sistema penitenciario. El caso Martínez pone en evidencia tanto las limitaciones de los programas de readaptación como la incapacidad del sistema para evitar hechos de violencia feminicida, incluso en el espacio supuestamente seguro de una prisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró William Rafael Martínez reducir su condena en la Cárcel La Modelo?

De acuerdo con los registros del Juzgado de Ejecución de Penas referidos en el texto, Martínez participó de manera constante en actividades laborales dentro de la cárcel, lo cual le permitió acceder a beneficios legales como la redención de pena. Específicamente, consiguió reducir dos años, ocho meses y diez días de su condena gracias a estas labores, sumados al tiempo efectivo de reclusión, y fue favorecido por la Ley 2466 de 2025 en el proceso de cálculo de su pena.

¿Qué es la Ley 2466 de 2025 y cómo afecta las condenas en Colombia?

La Ley 2466 de 2025, mencionada en los documentos judiciales presentados, establece parámetros de favorabilidad para la readecuación de las penas. Esta normativa permite a ciertos internos recibir redenciones y beneficios de reducción de sentencia, siempre y cuando cumplan con requisitos como el trabajo y la buena conducta dentro del penal, tal como se expone en el caso de William Rafael Martínez.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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