Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá inició la serie de Foros Educativos Locales en las instituciones educativas oficiales de la ciudad, con el objetivo de resaltar buenas prácticas, escuchar activamente las opiniones de la comunidad escolar y construir, junto a todos los actores, soluciones colectivas para los retos de la educación en la era digital. De acuerdo con la SED, estos encuentros buscan poner sobre la mesa el debate actual respecto al uso de celulares y otros dispositivos móviles dentro de las aulas y otros espacios escolares, tema que cobra especial relevancia a medida que la tecnología se integra en la vida educativa cotidiana.

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El primer Foro Educativo Local se desarrolló en la Fundación Universitaria del Área Andina, en la localidad de Barrios Unidos. Allí, representantes de diferentes colegios coincidieron en la importancia de abordar el uso de dispositivos móviles desde una perspectiva pedagógica y participativa. Como lo señaló Erika Londoño, directora de Evaluación de la Educación de la SED, el propósito fundamental del diálogo abierto es recoger opiniones y sugerencias de familias, alumnos, directivos y docentes sobre una posible regulación de estos dispositivos. Según manifestó Londoño, los integrantes del sistema educativo comparten la visión de que los dispositivos móviles pueden ser herramientas útiles que potencian los aprendizajes, siempre que se utilicen de forma adecuada y responsable.

Durante el foro, se dieron a conocer distintas iniciativas desarrolladas por los colegios de Barrios Unidos en torno al uso de tecnología. Angélica Pinzón Serrano, profesora de matemáticas del colegio Heladia Mejía, explicó que apartar los celulares al inicio de la clase favorece el uso de recursos didácticos y permite mayor interacción entre estudiantes. Según Pinzón, alejarse de los estímulos inmediatos que ofrecen los teléfonos propicia un ambiente de aprendizaje más colaborativo y ameno.

La jornada sirvió también para enfatizar la responsabilidad conjunta entre la escuela y las familias en la formación de hábitos digitales saludables. Así lo expresó Cesar Ernesto Umbacía González, rector del colegio Naval Santafé de Bogotá, al afirmar que los espacios de diálogo y concertación deben guiar el uso de la tecnología, siempre concebida como un medio para aprender y no como motivo de conflicto.

El foro en Barrios Unidos marca el inicio de un proceso que cubrirá 19 localidades más, culminando con el Foro Educativo Distrital el próximo 5 de noviembre de 2026. Así, la SED busca asegurar que el desarrollo de políticas públicas en educación digital surja de la reflexión, la concertación y el aporte directo de las comunidades educativas.

¿Quién organiza los foros educativos sobre uso de celulares en colegios de Bogotá?

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) es la entidad responsable de organizar los Foros Educativos Locales en colegios oficiales de Bogotá, espacios que, según la misma institución, buscan fomentar el diálogo, la participación y la formulación colectiva de estrategias sobre el uso de tecnología en la educación.

¿Cómo influye la participación de las comunidades educativas en la transformación de la educación digital?

De acuerdo con lo expuesto en el foro y lo señalado por la SED, la participación de estudiantes, familias y docentes permite recoger distintas visiones y construir juntos reglamentaciones y buenas prácticas en el uso de dispositivos móviles. Esta participación hace posible que las decisiones sobre educación digital sean incluyentes y respondan a las necesidades reales de la comunidad escolar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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