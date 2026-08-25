Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una cita especial con el arte y la cultura, gracias a la nueva producción audiovisual presentada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Este evento se enmarca dentro de la serie ‘Gaitán al aire vol. 57’, y lleva por título Human Design. La obra es creación del productor colombiano Nicolás Cantor, conocido como Ancestral Beats, quien promueve una propuesta que fusiona distintas expresiones artísticas y culturales. De acuerdo con la información oficial comunicada por Idartes, el espectáculo se realizará en la bahía del emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán, situado en el corazón de Bogotá, el próximo miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. La entrada será totalmente gratuita, facilitando el acceso a los ciudadanos interesados en este tipo de expresiones artísticas.

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‘Human Design’, desarrollada entre los años 2023 y 2026, propone una amalgama de música electrónica con raíces sonoras provenientes de la tradición afrocolombiana e indígena, acompañadas de elementos de movimiento y arte visual. Esta obra busca crear un diálogo en torno a la relación entre memoria, cultura, cuerpo e identidad, según explica la información oficial de Idartes. El recorrido que la obra sugiere al público se construye a partir de preguntas reflexivas sobre los factores que moldean la percepción de lo que somos y cómo tanto los sistemas visibles como los invisibles intervienen en la construcción de nuestra identidad individual y colectiva.

La cita cultural, que se realizará en la dirección Carrera Séptima #22-47, destaca dentro de la agenda cultural de Bogotá no solo por su carácter gratuito, sino también por el enfoque multisensorial e intercultural de la propuesta. La articulación de diferentes disciplinas y el trabajo sobre conceptos como memoria e identidad corresponden a una tendencia creciente en el circuito artístico contemporáneo, siempre según lo expresado en la comunicación de Idartes. De igual manera, la obra se suma a otras actividades relevantes del calendario de actividades culturales de la capital, como el Festival Jazz al Parque o el estreno ‘Gloria’ del Ensamble Barroco, reafirmando el compromiso de entidades como Idartes con la promoción y acceso abierto de la ciudadanía al arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará ‘Human Design’ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá?

La producción ‘Human Design’, presentada por el Instituto Distrital de las Artes, se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre de 2026, a partir de las 6:00 p. m. en la bahía del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el centro de Bogotá. La asistencia es gratuita, facilitando el acceso a quienes deseen vivir una experiencia artística única.

¿Cuál es la propuesta artística y temática de ‘Human Design’?

Según información oficial de Idartes, ‘Human Design’ es una obra que articula música electrónica, tradiciones sonoras afrocolombianas e indígenas, movimiento y arte visual. El objetivo de la obra es explorar la relación entre memoria, cultura, cuerpo e identidad, planteando preguntas sobre cómo los sistemas visibles e invisibles influyen en la percepción de quienes somos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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