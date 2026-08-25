Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Tunjuelito, ubicada en el sur de Bogotá, la jornada denominada 'Cuerpos en Conexión' reunió a la comunidad en una actividad orientada a fortalecer el conocimiento y promover la toma de decisiones informadas sobre salud sexual y reproductiva. Esta iniciativa hace parte del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', que busca crear espacios de diálogo, orientación y acceso a información confiable, con énfasis en decisiones responsables y el respeto a la diversidad.

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La jornada incluyó una 'Feria de Servicios y un Foro de Expertos', que contó con la participación de diferentes entidades. Entre ellas, estuvieron la Alcaldía Local de Tunjuelito, la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., Profamilia y Enlace SOFIA. De acuerdo con la información difundida por Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, este espacio permitió el acceso de la ciudadanía a orientación especializada y recursos destinados a resolver inquietudes sobre bienestar, derechos y autonomía en temas de sexualidad y reproducción.

Durante el foro, expertos y representantes juveniles abordaron distintas perspectivas sobre la salud sexual y reproductiva. El objetivo fue generar un entorno de conversación abierto donde se transformen mitos, creencias y estereotipos que normalmente rodean estos temas. Así, se buscó ofrecer a los asistentes herramientas que les permitan ejercer sus derechos de manera libre e informada, contribuyendo también al bienestar general de la comunidad.

Claudia Verónica Collante Dussan, alcaldesa Local de Tunjuelito, destacó la importancia de este tipo de eventos. “En Tunjuelito seguimos generando espacios donde nuestra comunidad pueda informarse, resolver inquietudes y tomar decisiones de manera libre y responsable. Hablar de salud sexual y reproductiva también es hablar de bienestar, respeto y derechos”, manifestó la mandataria local, según declaraciones recogidas en el portal de la alcaldía.

Estas acciones, según los organizadores, responden a la necesidad de brindar información clara y acceso a servicios a personas de todas las edades, fortaleciendo así la capacidad de la comunidad para cuidar su salud y dignidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la jornada 'Cuerpos en Conexión' realizada en Tunjuelito?

La jornada 'Cuerpos en Conexión' es un evento comunitario realizado en la localidad de Tunjuelito, enfocado en promover el diálogo, la orientación y el acceso a servicios sobre salud sexual y reproductiva. Reunió a diferentes entidades y expertos para educar y orientar a la comunidad, buscando transformar mitos y reforzar decisiones responsables y libres sobre estos temas.

¿Qué entidades participaron en la Feria de Servicios sobre salud sexual en Bogotá?

La Feria de Servicios organizada en el marco de la jornada contó con la presencia de la Alcaldía Local de Tunjuelito, la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., Profamilia y Enlace SOFIA, destacando así la colaboración interinstitucional para fortalecer información y servicios en salud sexual y reproductiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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