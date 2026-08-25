Por: El Espectador

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La Ciclovía Nocturna de Bogotá vuelve este jueves 27 de agosto, luego del aplazamiento provocado por el sismo que se registró el 10 de agosto pasado. Se trata de una actividad emblemática que habilitará 94,01 kilómetros de vías en Bogotá entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m., permitiendo la participación de ciclistas, patinadores, corredores y peatones. El evento, que no tiene ningún costo para los asistentes, hace parte del 29.º Festival de Verano en la ciudad, según información de El Espectador.

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Una de las principales novedades de esta edición es la integración de los Distritos Creativos al recorrido de la ciclovía. El nuevo Ciclopaseo Distritos Creativos se desarrollará en la carrera Séptima, que irá desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 60. Durante ese trayecto se instalarán estaciones en puntos clave como las calles 15, 28 y 60, donde los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, intervenciones artísticas y espacios para serigrafía. Además, se contemplan paradas adicionales en lugares como el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies, donde estará disponible el denominado Cefe Móvil (Centro de la Felicidad), una iniciativa pensada para promover el bienestar en medio de la jornada nocturna.

El objetivo de incorporar los Distritos Creativos es conectar la propuesta deportiva nocturna con puntos reconocidos por su oferta cultural, fortaleciendo la estrategia de actividad cultural nocturna en Bogotá. De acuerdo con lo reportado, además del nuevo tramo de la carrera Séptima, se mantienen habilitados varios corredores tradicionales como la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida Calle 26, sumando en total los 94,01 kilómetros de vías dispuestas para la actividad.

Se recomienda a quienes participen en la ciclovía asistir en bicicleta, patines u otros medios no motorizados después de verificar su estado mecánico. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) sugiere usar casco, luces y elementos reflectivos para mayor seguridad, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones del personal encargado. Los menores de edad deben estar bajo vigilancia de un adulto y portar datos de contacto. Para garantizar la seguridad y dar respuesta a posibles incidentes, estará activo un Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinando la operación y cualquier eventualidad de emergencia. Quienes se movilicen en vehículo particular deberán consultar rutas alternas, ya que habrá cierres y restricciones en importantes vías de la ciudad desde antes de las 6:00 p. m., conforme a lo señalado por el IDRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué novedades presenta la Ciclovía Nocturna de Bogotá en 2024?

Para la edición de este año, la Ciclovía Nocturna incluye el recorrido Ciclopaseo Distritos Creativos en la carrera Séptima, sumándose a los tramos tradicionales. Se ofrecen actividades culturales, artísticas y de serigrafía en estaciones a lo largo del trayecto, conectando la jornada deportiva con espacios culturales de Bogotá.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para participar en la Ciclovía Nocturna?

El IDRD sugiere a quienes participen revisar el estado mecánico de su bicicleta o vehículo no motorizado, llevar casco, luces y elementos reflectivos, respetar las señales de tránsito e indicaciones del personal, y supervisar a los menores con datos de contacto. Se cuenta con un Puesto de Mando Unificado para atender cualquier emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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