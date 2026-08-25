Por: El Espectador

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La designación de Clara Lucía Sandoval como gerente de Bogotá por parte del Gobierno Nacional marca un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Distrito, una medida que, de acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, busca fortalecer la coordinación de los grandes proyectos estatales en la capital. Este anuncio se produjo tras una reunión clave entre el mandatario y el alcalde Carlos Fernando Galán, realizada en el Palacio de San Carlos. Según las palabras del presidente, Sandoval tendrá la misión de “coordinar los grandes proyectos que el Gobierno tenga en Bogotá, hacer seguimiento a su avance y contribuir a resolver las dificultades que puedan presentarse durante su ejecución”.

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Esta figura del gerente de Bogotá se estrena en el actual cuatrienio, en un momento donde la ciudad atraviesa desafíos en materia de seguridad, obras de infraestructura y decisiones sobre movilidad, elementos centrales que requieren colaboración entre las instituciones nacionales y distritales. El gobierno distrital ha recibido la medida positivamente, entendiendo que puede servir como un puente para destrabar procesos en proyectos estratégicos que tocan los intereses tanto de la nación como de la ciudad.

En cuanto al perfil de Clara Lucía Sandoval, su historia política está profundamente ligada al Concejo de Bogotá, donde se ha desempeñado durante tres periodos: 2008-2011, 2012-2015 y el actual 2024-2027. Según Bogotá Cómo Vamos, ha sido autora de más de cuarenta y cinco proyectos de acuerdo y dieciséis acuerdos de ciudad. Entre sus iniciativas, destaca la creación de la Bancada Animalista, su liderazgo en la mesa que impulsó el reemplazo de vehículos de tracción animal y su papel como ponente de la Consulta Antitaurina de 2015. Además, presidió las comisiones de Gobierno y Hacienda del concejo, presentó el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura 2024-2027’, y estuvo a la cabeza del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. También se ha desempeñado como pastora de la iglesia Misión Carismática Internacional y aspiró a la Cámara de Representantes por Bogotá en 2022.

Por el momento, no se conocen todos los detalles sobre el alcance y las funciones exactas de la gerente de Bogotá, aunque el Ejecutivo ha aclarado que esta figura no reemplaza a la Alcaldía ni administrará directamente las entidades distritales. Su rol será principalmente de coordinación y seguimiento de los proyectos nacionales en la ciudad, con el objetivo de destrabar barreras y facilitar su avance.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones tendrá la gerente de Bogotá designada por el Gobierno Nacional?

La gerente de Bogotá tendrá la función de coordinar los grandes proyectos del Gobierno Nacional en la ciudad, hacer seguimiento a su avance y ayudar a resolver dificultades durante su ejecución, según lo expresó el presidente Abelardo de la Espriella. Aunque no reemplazará a la Alcaldía ni tendrá facultades de administración directa sobre las entidades distritales, su papel será servir de puente y facilitar la relación institucional entre el Gobierno central y las entidades de la capital.

¿Quién es Clara Lucía Sandoval, gerente de Bogotá y qué experiencia política tiene?

Clara Lucía Sandoval es una política con larga trayectoria en el Concejo de Bogotá, donde ha ocupado curul en tres periodos. Fue autora y promotora de múltiples proyectos y acuerdos, además de fundadora de la Bancada Animalista y ponente de temas como la Consulta Antitaurina y el plan distrital de desarrollo. También ha liderado comisiones de Gobierno y Hacienda, dirigido el Instituto de Protección y Bienestar Animal y es pastora en la iglesia Misión Carismática Internacional.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.