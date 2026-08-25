Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, manifestó públicamente su agradecimiento ante el apoyo brindado por el Gobierno Nacional durante la emergencia ocasionada por los incendios forestales en el departamento. El mensaje de reconocimiento fue dirigido al presidente Abelardo De La Espriella a través de sus redes sociales, en el cual Matiz expresó su satisfacción por la respuesta institucional y la articulación entre entidades en este difícil momento para el Tolima.

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En su pronunciamiento, la mandataria resaltó el sentido de unidad que ha caracterizado al departamento en medio de la adversidad. Citó el esfuerzo conjunto de las comunidades, los 205 bomberos y voluntarios que han hecho presencia incluso desde otras regiones, así como el de la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil. Estos organismos, junto con los entes de socorro y otras instituciones, han puesto a disposición toda su capacidad para enfrentar las llamas, de acuerdo con palabras de la gobernadora.

Matiz también agradeció a los ministros del Interior, Agricultura y Defensa, quienes han acompañado de cerca la gestión de la crisis. Según las declaraciones dadas por la mandataria, este tipo de respaldo ha resultado fundamental para enfrentar el momento que vive el Tolima. Precisó que la cercanía y la empatía demostradas por el Gobierno Nacional, ante las afectaciones no solo por incendios forestales sino también por el reciente sismo, representan un apoyo importante para las comunidades impactadas.

La gobernadora hizo hincapié en la prioridad absoluta que tiene la vida por encima de cualquier otra pérdida. “Hoy nuestro desafío es uno solo: apagar el fuego y proteger la vida de nuestra gente; por eso todos los esfuerzos debemos redoblarlos”, destacó Matiz en su comunicación. Además, subrayó que hasta la fecha, según información oficial, no se han reportado pérdidas de vidas humanas como consecuencia de la emergencia, lo que consideró el logro más relevante frente a la situación adversa. Enfatizó, así, que las afectaciones materiales podrán ser superadas, siempre y cuando se mantenga la cohesión social y el trabajo compartido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha sido la respuesta de los organismos de socorro en Tolima frente a los incendios forestales?

De acuerdo con la información suministrada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, la actuación de los organismos de socorro ha sido rápida y coordinada, sumando el trabajo de 205 bomberos, voluntarios llegados desde otros territorios, la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil. Todos han puesto sus capacidades al servicio para contener los incendios y proteger a la población, demostrando un esfuerzo colectivo en el que participan tanto comunidades como instituciones estatales.

¿Qué impacto han tenido los incendios forestales en Tolima hasta el momento?

Según declaraciones oficiales de la gobernadora, hasta la fecha no se han presentado pérdidas de vidas humanas a raíz de los incendios forestales. Las afectaciones materiales han sido evidentes, pero Matiz destacó que lo prioritario es la preservación de la vida y que la recuperación de los bienes será posible mediante la unidad y el esfuerzo conjunto, manteniendo el acompañamiento de las autoridades y la sociedad civil.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.