La mujer oriunda del municipio de Gama, Cundinamarca, lanzó un llamado desesperado a la Superintendencia de Salud para que intervenga y logre la remisión de su hija recién nacida al Hospital de la Misericordia en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La bebé, que nació de apenas 30 semanas de gestación, padece una cardiopatía compleja y su vida corre peligro inminente.

Montenegro relató que el pasado 18 de agosto ingresó a la clínica Vivantes Ciudad Verde, en Soacha, por una cita de perinatología.

Durante esa consulta, la especialista detectó alteraciones en el ductus venoso mediante una ecografía Doppler y decidió hospitalizarla de inmediato para realizarle monitoreo fetal a la bebé. Al día siguiente, el 19 de agosto, le practicaron una cesárea de emergencia.

Lee También

“Mi bebecita nació de 30 semanas pesando 1.430 gramos, midiendo 40 centímetros. Desde ese día, desde el día que ella nació, el hospital empezó con el trámite de la remisión para un hospital donde haya cardiovascular pediátrico, ya que a mi bebecita le encontraron una cardiopatía de artresia de la aorta, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico variable”, explicó en diálogo con Pulzo.

La pequeña permanece en cuidados intensivos con ventilación mecánica, sondada por problemas de orina y con un ecocardiograma de pronóstico incierto. La madre advirtió que la niña podría sufrir un infarto o entrar en paro cardíaco en cualquier momento, por lo que la remisión resulta urgente.

Según lo narrado por López, la Nueva EPS le informó que existían tres opciones de remisión: la Fundación Cardioinfantil, el Hospital San Ignacio y el Hospital Roosevelt.

Sin embargo, ni el San Ignacio ni el Roosevelt cuentan con el convenio ni la especialidad requerida. La Cardioinfantil, aunque tiene los especialistas, no tiene convenio vigente con su EPS.

“Lo que necesito es que mi bebé sea remitida urgentemente para la Omni, para Hospital de la Misericordia, ya que la vida de mi bebé está en riesgo. Mi bebecita en cualquier momento se puede morir y necesito esa remisión donde hay un cardiólogo vascular y la pueda operar”, suplicó la madre en su mensaje.

Ella ya elevó un derecho de petición ante la Superintendencia de Salud, pero hasta el momento no ha obtenido una solución concreta.

¿Qué es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico y por qué requiere atención especializada urgente?

El síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico es una malformación cardíaca congénita grave en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla completamente, lo que impide que bombee sangre al resto del cuerpo de forma eficiente. Esta condición requiere cirugía correctiva en centros con cirugía cardiovascular pediátrica de alta complejidad, ya que sin intervención oportuna el riesgo de muerte es muy elevado.

¿Qué puede hacer la Superintendencia de Salud cuando una EPS no garantiza una remisión urgente?

La Superintendencia de Salud tiene facultades de inspección, vigilancia y control sobre las EPS, y puede ordenar medidas correctivas cuando una entidad incumple la garantía del derecho a la salud de sus afiliados. Ante casos de riesgo vital como este, los usuarios también pueden acudir a una acción de tutela para exigir de forma inmediata la prestación del servicio médico negado.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.