Mónica Alexandra Herrera Sáenz, una enfermera de 28 años, permanece en estado grave en Fusagasugá y su familia busca que sea trasladada a una UCI de alta complejidad en Bogotá.

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El caso fue dado a conocer por Noticias Caracol, que habló con familiares de la joven y contó que su estado de salud se deterioró rápidamente durante el fin de semana.

Según el noticiero, Mónica comenzó el sábado con dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre, pero posteriormente se desmayó y tuvo que ser llevada de urgencia a la Clínica Belén, en Fusagasugá.

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Sus familiares relataron al medio que el domingo la situación se complicó y que sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que terminó en una unidad de cuidados intensivos y fue intubada.

Ahora, de acuerdo con lo contado por sus allegados, la joven necesita atención de mayor complejidad y una eventual remisión a Bogotá.

La condición de la joven mantiene preocupada a su familia

Según la información divulgada por Noticias Caracol, Mónica presenta varias complicaciones y permanece bajo soporte vital.

Sus familiares señalaron al noticiero que su corazón estaría funcionando al 20 % y que enfrenta shock séptico y cardiogénico, insuficiencia renal y una encefalitis viral que todavía no ha sido identificada.

También explicaron que requiere tratamientos especializados, entre ellos ECMO, además de un traslado en condiciones adecuadas hacia una institución con mayor capacidad.

El estado de la paciente, según sus familiares, ha evolucionado lentamente y continúa siendo delicado. Pero el traslado es precisamente el punto que mantiene la preocupación de sus allegados.

Pulzo habló con la familia sobre el traslado

Pulzo se comunicó con la familia de Mónica para conocer cómo avanzaba el caso y qué había ocurrido con la posibilidad de trasladarla a Bogotá.

Los familiares explicaron a este medio que la joven supuestamente iba a ser trasladada durante las últimas horas, pero presentó nuevamente fiebre. De acuerdo con lo que les indicaron, la paciente no podía ser movilizada mientras no estuviera estabilizada, por lo que la remisión quedó nuevamente pendiente.

La familia también manifestó a Pulzo que considera que la EPS debe avanzar con las gestiones necesarias para encontrar una institución que pueda recibir a Mónica, debido a la complejidad de su estado.

Sus allegados aseguran, además, que han presentado quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud en medio de la espera por una solución.

Esto respondió Famisanar a Pulzo

Ante la preocupación expresada por la familia, Pulzo consultó directamente a Famisanar para conocer qué estaba ocurriendo con la remisión y cuál era la respuesta de la EPS frente al caso.

Desde la entidad se indicó (en comunicación no oficial) a este medio que consultaría con el área encargada y activaría un protocolo para revisar la situación de la paciente.

Sin embargo, al cierre de esta información, a las 5:00 de la tarde de este jueves 20 de agosto, Pulzo no había recibido una respuesta adicional por parte de Famisanar sobre las gestiones adelantadas.

La familia manifestó que tampoco había recibido hasta ese momento una solución concreta frente al traslado.

Es importante señalar que algunas de las afirmaciones sobre presuntos problemas entre la EPS y determinadas IPS corresponden a versiones entregadas por los familiares y no fueron confirmadas por Famisanar en la respuesta conocida por Pulzo.

Por ahora, Mónica continúa hospitalizada en Fusagasugá, mientras sus familiares permanecen a la espera de que se defina si puede ser trasladada a una institución de mayor complejidad en Bogotá.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.