El sistema de salud colombiano afronta un nuevo capítulo institucional tras confirmarse un remezón en la dirección de la aseguradora más grande del país. La Superintendencia Nacional de Salud oficializó la designación de Roberto José Solano Navarra como el nuevo agente especial interventor de la Nueva EPS, en el marco de la medida de intervención forzosa administrativa que se extenderá reglamentariamente hasta abril de 2027. Con este nombramiento, el nuevo funcionario asume la compleja administración de los bienes, haberes y negocios de la entidad, tomando el relevo de Jorge Iván Ospina Gómez, quien estuvo al frente de la gerencia durante un breve periodo de apenas cuatro meses tras su llegada a mediados de abril.

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El nuevo timonel de la entidad es un abogado oriundo de Barranquilla que arriba al cargo luego de desempeñarse con reconocimiento como gerente general de Proteger EPS, anteriormente conocida como Cajacopi EPS. Su perfil gerencial enfocado en el sector regional representa un cambio frente a sus antecesores y le otorga una perspectiva distinta para lidiar con los crónicos problemas administrativos y asistenciales que arrastra la organización. Su posesión se dio ante la superintendente de Salud encargada, Mónica Lombana García, con la clara misión de estabilizar una operación que ha sufrido una constante rotación de directivos, contabilizando media docena de interventores desde que se ordenó la intervención estatal inicial bajo el mandato del entonces presidente Gustavo Petro.

El panorama financiero que recibe el nuevo agente interventor es sumamente crítico y exigirá un esfuerzo monumental de auditoría y reconstrucción contable. La entidad continúa sin poder presentar estados financieros certificados, dictaminados y aprobados correspondientes a las vigencias de 2023, 2024 y 2025, lo que evidencia un preocupante vacío de información sobre la verdadera salud económica de la compañía. Los balances previos revelaron un déficit estructural severo donde los costos de la prestación de servicios superaron ampliamente los ingresos ordinarios, arrojando pérdidas multimillonarias y dejando un patrimonio profundamente negativo, además de pasivos abultados con la red de hospitales y clínicas que proveen atención a los millones de afiliados.

Frente a este escenario de alta complejidad, las directrices del Gobierno nacional apuntan a un replanteamiento estratégico del futuro de la aseguradora. La ministra de Salud, Ana María Vesga, ha sido enfática al descartar de plano una liquidación de la entidad, aunque reconoció que su tamaño actual es insostenible bajo las condiciones financieras actuales. Al respecto, la alta funcionaria advirtió públicamente sobre la urgencia de reestructurar la cobertura operativa al señalar que “es una entidad que toca empezar a alivianar porque con 11 millones de colombianos y en esta situación es imposible que preste bien sus servicios”, abriendo la puerta a una eventual reducción de afiliados y a la convocatoria de los accionistas para definir una hoja de ruta viable.

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Además de sanear los libros contables y rendir informes periódicos mensuales ante los entes de vigilancia, el nuevo interventor tiene sobre sus hombros la enorme responsabilidad de garantizar la fluidez de los recursos hacia la red prestadora, optimizar la entrega de medicamentos y agilizar las autorizaciones médicas. La gestión de Roberto Solano Navarra marcará el rumbo definitivo sobre la viabilidad de rescatar a la EPS más grande de la nación, en un momento donde la prioridad absoluta es blindar el derecho a la salud de más de once millones de usuarios que dependen del correcto funcionamiento del sistema.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.