La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 24 de agosto a una audiencia de imputación de cargos contra cuatro funcionarios y exfuncionarios de Nueva EPS, dentro de una investigación relacionada con la muerte del menor Kevin Acosta y la posterior filtración de su historia clínica.

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Los citados son Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.

La Fiscalía busca imputarles el delito de homicidio culposo, en el marco de las indagaciones por las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor, quien padecía hemofilia y requería atención médica especializada.

El caso también incluye la presunta filtración de información contenida en la historia clínica de Kevin Acosta, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo de sus datos personales y médicos.

La audiencia del 24 de agosto será clave para que la Fiscalía exponga los elementos que sustentan su investigación y determine la posible responsabilidad de los cuatro involucrados.

El proceso se desarrolla mientras las autoridades avanzan en establecer si hubo actuaciones u omisiones de funcionarios de Nueva EPS que pudieron contribuir a la muerte del menor.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.