Por: EL PILON SA

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Doble tragedia se vivió en la noche del sábado en el corregimiento de Antequera, jurisdicción de Tamalameque, luego de que dos hombres fueran asesinados a bala dentro de un billar donde compartían momentos de esparcimiento junto a familiares y amigos. Según la información dada a conocer, las víctimas fueron identificadas como Carlos Alberto Pedraza Chávez y Farid Guerra Obeso, oriundo de la misma localidad. Ambos se encontraban dentro del establecimiento en plena compañía de sus allegados cuando el ambiente de tranquilidad fue interrumpido bruscamente por la irrupción de sujetos armados.

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De acuerdo con lo reportado, los atacantes ingresaron al lugar y, sin previo aviso, abrieron fuego contra los dos jóvenes. Las heridas ocasionadas por las armas de fuego resultaron fatales y ocasionaron la muerte inmediata de Pedraza Chávez y Guerra Obeso en el mismo lugar de los hechos. La violenta escena conmocionó tanto a quienes presenciaron el ataque como a los habitantes del corregimiento, que hasta ese momento disfrutaban de una jornada tranquila.

Las autoridades locales iniciaron de inmediato las investigaciones pertinentes con el objetivo de esclarecer los móviles detrás de este ataque armado. Hasta ahora, no se ha confirmado alguna hipótesis oficial sobre las causas que motivaron el doble homicidio. Sin embargo, los cuerpos de seguridad trabajan intensamente para identificar y ubicar a los responsables de este crimen que golpea a la comunidad de Antequera. La indagación sigue en curso y las autoridades exhortaron a los ciudadanos a aportar información relevante que ayude a avanzar en el proceso judicial.

Este lamentable hecho suma un nuevo caso a las estadísticas de homicidios en zonas rurales, generando preocupación entre los residentes que ahora exigen mayor presencia institucional y medidas efectivas para garantizar la convivencia y seguridad. Mientras tanto, familiares y amigos de las víctimas intentan asimilar la pérdida, a la espera de respuestas que permitan entender lo sucedido y llevar ante la justicia a los autores del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Carlos Alberto Pedraza Chávez y Farid Guerra Obeso en Tamalameque?

Según la información disponible, Carlos Alberto Pedraza Chávez y Farid Guerra Obeso perdieron la vida tras ser atacados a bala por sujetos armados que irrumpieron en un billar del corregimiento de Antequera, en Tamalameque. Las autoridades investigan los móviles del ataque y trabajan para identificar a los responsables.

¿Cuál es el avance de las investigaciones sobre el doble homicidio en Antequera, Tamalameque?

Hasta el momento, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del ataque y establecer la identidad de los autores del doble homicidio. No se han revelado hipótesis oficiales, pero las fuerzas de seguridad continúan trabajando en el caso.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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