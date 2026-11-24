Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella rechazó de manera enfática el atentado con explosivos que se presentó frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, y reafirmó que no negociará con los responsables, a quienes identificó como parte de organizaciones narcoterroristas. Según información oficial divulgada por Infobae y los canales oficiales del mandatario, el incidente ocurrió durante la noche del lunes 23 de noviembre, muy cerca de la Plaza Los Libertadores. El carro con explosivos detonó hacia las 9:30 de la noche, provocando heridas a por lo menos 23 personas, algunas de ellas con fracturas, lesiones craneoencefálicas y contusiones pulmonares. El primer balance de las autoridades precisó que hasta ese momento no se reportaban víctimas mortales, aunque se trata de un reporte preliminar, y la cifra de heridos podría aumentar mientras avanza la atención médica.

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En su primera reacción, el presidente De la Espriella se manifestó a través de sus redes sociales, donde advirtió: "El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz." Dicho mensaje dejó clara la percepción del mandatario respecto a la intención de los grupos armados que, según él, pretenden manipular al gobierno mediante actos de terror para forzar escenarios de diálogo, lo que calificó como inadmisible.

Horas más tarde, con un panorama más claro sobre la emergencia, el presidente reiteró que el ataque no quedará impune. Insistió en que cada herida y cada daño ocasionado deberán ser respondidos por los perpetradores. De la Espriella señaló: "Desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja." Además, reiteró que su administración mantendrá la política de no negociar con grupos que emplean la violencia y el miedo como mecanismos de presión.

El ataque también provocó daños en dos establecimientos comerciales y varias fachadas de edificaciones, además de la destrucción total del vehículo cargado con explosivos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la autoría del atentado, aunque está bajo investigación la posible implicación de estructuras armadas ilegales con presencia en la región. Finalmente, De la Espriella expresó su solidaridad con Villavicencio y todo el Meta, dejando claro que la respuesta estatal será contundente y sin diálogo con los responsables.

¿Cuántos heridos dejó el atentado con explosivos en Villavicencio?

De acuerdo con los reportes oficiales, el atentado en Villavicencio dejó un saldo preliminar de 23 personas heridas. Entre los lesionados se reportaron fracturas, traumatismos craneoencefálicos, lesiones por esquirlas y contusiones pulmonares. Además, varias propiedades resultaron afectadas por la violenta explosión cerca de la Gobernación del Meta.

¿Qué postura tomó el presidente Abelardo de la Espriella frente a la posibilidad de negociar con las organizaciones narcoterroristas?

El presidente Abelardo de la Espriella fue categórico al rechazar cualquier posibilidad de diálogo con las organizaciones responsables del atentado. Según sus declaraciones, su gobierno no retrocederá ni cambiará de rumbo ante presiones de este tipo y enfrentará a los grupos narcoterroristas con toda la fuerza del Estado, descartando cualquier proceso de negociación bajo amenazas o actos de terror.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.