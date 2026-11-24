Por: El Espectador

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En las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella anunció su inminente llegada a Villavicencio, departamento de Meta, tras el atentado que sacudió la Gobernación en la noche del lunes. De acuerdo con información difundida por El Espectador, el mandatario sostuvo una conversación telefónica con la gobernadora Rafaela Cortés, quien transmitió tranquilidad al confirmar que por ahora no se registran víctimas mortales a raíz del ataque. Sin embargo, ambos coincidieron en la gravedad del hecho, calificando el episodio como un momento “muy doloroso” para la región.

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De la Espriella dejó claros los próximos pasos del gobierno, al señalar su intención de reunirse con las autoridades locales y establecer un plan de choque para acelerar la recuperación ante los daños sufridos. Afirmó en la llamada: “yo mañana voy para allá a reunirme con ustedes y hacer un plan de choque a ver cómo recuperamos eso rápido”. El jefe de Estado atribuyó el crimen a la presión gubernamental sobre los grupos ilegales, manifestando que “los bandidos están asustados porque los estamos combatiendo como nunca”. Además, recalcó el compromiso del gobierno con la seguridad del departamento y prometió que “no los dejarán solos”.

La Secretaría de Salud del Meta confirmó que 22 personas resultaron heridas en el ataque; entre las víctimas identificadas figuran cinco vigilantes de la Gobernación. Además, el evento provocó daños estructurales en varios edificios cercanos, especialmente en la calle de las Talabarterías, junto al parque de Los Libertadores. Frente a la situación, la Policía Nacional comunicó que desplegará todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer el caso, identificar a los responsables, capturarlos y presentarlos ante la justicia.

En redes sociales, el presidente reafirmó la posición del gobierno frente a los atentados relacionados con narcoterrorismo, asegurando que “en este gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”. También advirtió que “cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable” y que los responsables serán perseguidos con toda la fuerza del Estado. Según lo recogido por El Espectador, el mandatario instó a no ceder ante la intención de los responsables de imponer nuevamente un proceso de paz sin fundamentos reales.

De manera paralela, en Cúcuta, Norte de Santander, se reportó otro ataque contra un comando de Policía mediante drones, una metodología nueva para atentados en esa ciudad. Aunque no hubo heridos, los daños materiales fueron considerables y este hecho coincidió con la presencia reciente del presidente en la zona tras haber dispuesto la militarización y el aumento de pie de fuerza como respuesta a la ola de violencia.

Para el martes, De la Espriella modificó su agenda y se desplazó a San José del Guaviare para encabezar un consejo de seguridad e instalar el evento “Milagro de las regiones”, junto a altos mandos militares y regionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las consecuencias del atentado a la Gobernación del Meta?

Según reportes de la Secretaría de Salud del Meta citados por El Espectador, el atentado dejó 22 personas lesionadas, entre ellas cinco vigilantes de la sede administrativa. Además, se registraron importantes daños materiales tanto en las instalaciones de la Gobernación como en edificaciones aledañas a la calle de las Talabarterías, cerca del parque de Los Libertadores.

¿Qué significa narcoterrorismo en el contexto de los recientes atentados en Colombia?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, el término “narcoterrorismo” se refiere a las acciones violentas impulsadas por grupos involucrados en actividades ilegales vinculadas al narcotráfico. Estos actos buscan intimidar al Estado y presionar a la sociedad, como los recientes ataques en Meta y Cúcuta, mencionados por El Espectador.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.