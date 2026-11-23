Por: El Espectador

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El Correo de la Gratitud dio inicio a la campaña ‘Colombia escribe con admiración a los más valientes’ con la entrega de 300 cartas en la Brigada 15 del Ejército Nacional, ubicada en Quibdó. Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía a quienes cumplen labores en la defensa y seguridad del país, especialmente en épocas como el fin de año, cuando muchos militares y policías deban mantenerse lejos de sus hogares y familias. La jornada contó no solo con la entrega de mensajes escritos por ciudadanos de diferentes regiones, sino también con actividades especiales como rifas, obsequios y presentaciones culturales ofrecidas por artistas nacionales que incentivaron el ambiente festivo de la temporada.

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De acuerdo con El Espectador, 160 uniformados del Ejército Nacional, 100 de la Policía Nacional y ocho de la Armada Nacional recibieron estos mensajes de apoyo y reconocimiento, en una actividad en la que participaron figuras públicas como la señorita Colombia, Verónica Hernández, y la virreina nacional, Sara Lizeth Obregón. Dichas personalidades compartieron momentos con los integrantes de la fuerza pública destacados en el departamento, subrayando la importancia del respaldo ciudadano.

La viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, acompañó a los uniformados en el evento inaugural y destacó, en palabras citadas por El Espectador, que “la gratitud debe llegar a todos esos hombres y mujeres del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, que de forma valiente cada día salen de sus casas” para cumplir con la defensa del país. Carrasquilla hizo énfasis en que el reconocimiento a su entrega no debe limitarse a fechas específicas, sino que debe mantenerse constantemente como muestra de agradecimiento por el deber asumido.

La historia de la campaña refleja una tradición de respaldo nacional a los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Según El Espectador, cuando cumpla 15 años, en 2026, la iniciativa habrá entregado cerca de dos millones de cartas a miembros de estas instituciones. El próximo destino del Correo de la Gratitud será Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, donde los uniformados aguardan también recibir expresiones de afecto y apoyo ciudadano durante la época decembrina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la campaña del Correo de la Gratitud para los uniformados en Colombia?

La campaña consiste en la entrega de cartas escritas por ciudadanos a miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, llevando mensajes de apoyo y reconocimiento por su labor. Según El Espectador, estos mensajes, junto a actividades culturales y presencia de figuras públicas, buscan resaltar la importancia de quienes, por motivos de servicio, deben permanecer lejos de sus familias en fechas especiales.

¿Cuál es el propósito de la campaña ‘Colombia escribe con admiración a los más valientes’?

El objetivo principal es reconocer, de manera constante, la labor y valentía de los integrantes de las fuerzas armadas y la policía, agradeciéndoles su entrega en la defensa del país, tal como resaltó la viceministra Claudia Carrasquilla y reportó El Espectador. La iniciativa promueve un vínculo cercano entre la sociedad y quienes cuidan la seguridad nacional.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: