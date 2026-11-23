Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, una de las principales bancadas del Congreso colombiano, enfrentó en los últimos días un fuerte remezón interno debido a la aparición de denuncias sobre presunta falsificación de diplomas universitarios por parte de algunos de sus congresistas. La situación estalló después de que la representante por Antioquia, Luz Verónica Estrada, fue señalada por inconsistencias graves en sus soportes académicos. Causa particular preocupación el hecho de que los supuestos documentos presentarían firmas o sellos de instituciones tan reconocidas como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, según la información publicada en El Espectador.

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El escándalo ha generado fracturas evidentes dentro del movimiento político liderado por Gustavo Petro. Algunas de las figuras más visibles del petrismo pidieron abiertamente la renuncia de Estrada, lo que llevó al partido a organizar una reunión extraordinaria de la Comisión de Ética. En este encuentro, que instaló formalmente la Comisión Nacional de Ética desde ese lunes, se acordó analizar el caso de la representante antioqueña respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, de acuerdo con el comunicado difundido por el Pacto Histórico.

El partido, en su pronunciamiento previo a la cita del Comité, dejó clara su postura frente a las conductas irregulares: aseguró que ningún integrante que haya falsificado un diploma o documento académico contará con su respaldo y deberá enfrentar, como lo establece la ley colombiana, las sanciones penales y disciplinarias. Además, aclaró que para ejercer como congresista no es obligatorio tener título universitario, ya que la Constitución solo exige nacionalidad colombiana y una edad mínima para Cámara y Senado.

El proceso disciplinario avanzó rápidamente. El 23 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sala Disciplinaria de Instrucción, suspendió provisionalmente a Estrada tras haber abierto una investigación dos días antes. La decisión surgió luego de que en octubre la Universidad Nacional desmintiera la existencia del título presentado por la representante al Congreso, mientras se confirmaba que Estrada trabajó en algunos organismos públicos durante la pasada administración de Gustavo Petro.

Otras figuras señaladas en este escándalo son las congresistas Claudia Teresa Romero, Deisy Johana Osorio y Andrea Vargas. Aunque las acusaciones han sido directas, algunas han salido en su defensa. Romero, por ejemplo, expuso que nunca cursó administración de empresas en la Universidad Javeriana y calificó como falsa la imagen del diploma divulgada con su nombre. Vargas, por su parte, sostuvo que su estatus es de egresada —más no graduada— en derecho, mientras Osorio, vinculada a un presunto diploma en contaduría, no se ha pronunciado, según lo reportó El Espectador.

¿Qué consecuencias enfrenta Luz Verónica Estrada por el caso de los diplomas falsos?

Luz Verónica Estrada fue suspendida provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación tras la investigación disciplinaria iniciada a raíz de la posible falsificación de sus títulos universitarios, especialmente luego de que la Universidad Nacional desmintiera la validez de su diploma presentado ante el Congreso. Si se comprueba la irregularidad, Estrada podría enfrentar sanciones penales y disciplinarias conforme a la ley colombiana y a los estatutos internos del Pacto Histórico.

¿Cuáles son los requisitos para ser congresista en Colombia y se necesita un título universitario?

Según el comunicado citado en El Espectador, para ejercer como congresista en Colombia no es requisito contar con un título universitario. La Constitución nacional define como condiciones básicas la nacionalidad colombiana y una edad mínima de 25 años para la Cámara de Representantes y 30 años para el Senado, sin mencionar la obligatoriedad de estudios superiores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.