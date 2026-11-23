Por: El Espectador

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El gobierno liderado por Abelardo de la Espriella definió la ruta para desmontar el Ministerio de la Igualdad, así como para liquidar su principal brazo financiero y logístico: el Fondo Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, también llamado FonIgualdad. De acuerdo con lo establecido en el decreto 1803 de 2026, este Fondo entra formalmente en etapa de liquidación bajo las directrices precisas del agente liquidador, Jhon Milton Rodríguez, quien debe ajustar el funcionamiento, establecer las reglas pertinentes durante el proceso y encargarse de la distribución y administración final de los recursos.

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Según El Espectador, el decreto otorga a Rodríguez facultades específicas para gestionar los contratos y operaciones pendientes, incluyendo modificaciones y ajustes requeridos, en consonancia con lo pactado previamente y lo establecido por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Los recursos disponibles, conforme a las disposiciones, estarán destinados exclusivamente a culminar los contratos, cubrir la administración y conservar el patrimonio del Fondo. No podrán redirigirse recursos a acciones distintas a las relacionadas directamente con la liquidación; cualquier excedente será reintegrado al Tesoro Nacional, según quedó precisado en el decreto.

En declaraciones recientes ante el Congreso, Rodríguez enfatizó que el Ministerio se propuso en principio cerrar brechas históricas, pero reconoció que el funcionamiento y la implementación de sus funciones no se llevaron a cabo en el debido orden. Señaló que, aunque se encontró con buenas intenciones, la estructura resultó ineficaz y que este es un caso inédito en la historia del país al tratarse de la primera vez que se liquida una dependencia de este nivel. Desde su llegada, Jhon Milton Rodríguez sostiene la consigna de no buscar métodos para prorrogar el mandato de la entidad, avanzando en una liquidación ordenada.

En el balance de la gestión, Rodríguez detalló que han recuperado cerca de 233.700 millones de pesos, distribuidos en devoluciones a Hacienda, ahorros producto de la eliminación de cargos y recortes internos, así como reducción en los contratos de FonIgualdad. En sus palabras, se evalúa de manera constante nuevas acciones para optimizar los recursos restantes. Durante la administración de Gustavo Petro, FonIgualdad fue crucial para ampliar la base de funcionarios y contratistas de la cartera, pues administraba directamente los fondos y la contratación, permitiendo operar con mayor autonomía financiera.

¿Qué funciones tenía FonIgualdad y por qué es relevante su liquidación?

FonIgualdad era responsable de la contratación y adquisición de bienes dentro del Ministerio de la Igualdad, otorgando a la cartera autonomía financiera y capacidad operativa para ejecutar sus proyectos. Su desmonte limita la gestión independiente de fondos de este tipo y marca un precedente en el manejo de recursos estatales para iniciativas de inclusión social.

¿Qué significa el proceso de liquidación de un Ministerio en Colombia?

La liquidación implica el cierre ordenado de operaciones, contratos y obligaciones del Ministerio, bajo supervisión de un agente liquidador. Todas las acciones deben seguir las normativas vigentes y recursos no utilizados se reintegran al Tesoro Nacional, finalizando así la vida jurídica y operativa de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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