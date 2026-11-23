Un video de cámaras de seguridad sería una de las últimas pistas sobre el paradero de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, el estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes que desapareció en Bogotá. Las imágenes, reveladas por los Bomberos de Cundinamarca, muestran a una persona caminando por inmediaciones del Salto del Tequendama, en Soacha, donde posteriormente fue encontrado un cuerpo sin vida que correspondería al joven, según la información publicada por El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Las autoridades revisaron las grabaciones de seguridad de la zona rural y encontraron un registro que llamó su atención por las similitudes físicas y de vestimenta con el universitario. Sobre ese material, los Bomberos de Cundinamarca señalaron al medio: “Se evidencia a una persona con características muy similares al joven desaparecido el pasado jueves”.

La desaparición de Gabriel fue reportada el jueves 19 de noviembre. De acuerdo con los testimonios de su familia, el joven salió de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, y tomó una moto por aplicación para dirigirse a la Universidad de los Andes.

Lee También

🔴Este sería el último registro de Gabriel Cárdenas, estudiante de Universidad de los Andes que habría sido hallado muerto tras desaparecer en Bogotá. El último video que fue revelado por los bomberos captó al que sería el universitario caminando por el sector con una vestimenta similar a la que habrían descrito sus familiares al momento de su desaparición. Le dejamos más detalles: https://t.co/PxhFGT4uh1 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 23, 2026

El estudiante cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, pero, según las primeras indagaciones, nunca ingresó a las instalaciones de la institución. Desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con él y comenzaron las labores para establecer su paradero.

Otro elemento que llamó la atención de los organismos de emergencia fueron unos documentos encontrados en el lugar donde apareció el cuerpo. Estos corresponderían al estudiante.

“En el sitio se encontró una documentación de la universidad y el nombre del joven”, puntualizaron las autoridades.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos técnicos de identificación, luego de que Bomberos de Cundinamarca reportara su recuperación en el Salto del Tequendama.

* Pulzo.com se escribe con Z