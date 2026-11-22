Varios transeúntes en Fontibón, occidente de Bogotá, vivieron una tétrica escena, luego de que un sujeto fuera gravemente herido con un arma blanca. Los hechos se dieron sobre la tarde de este domingo 22 de noviembre, cuando varias familias pasaban el cierre del fin de semana en las vías de la capital.

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Según un reporte extraoficial, todo se dio en medio de una riña en la carrera 82 con calle 26 (avenida El Dorado), en la que un sujeto fue apuñalado y quedó herido de gravedad en el lugar.

El afectado se desangró en la vía pública, aunque seguía vivo cuando varios policías llegaron para auxiliarlo. Un video mostró al afectado tendido en el piso, mientras los uniformados lo levantaban para subirlo a un taxi que lo llevase a un centro asistencial.

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En el lugar había varios testigos que dieron su testimonio a los policías, mientras otros seguían perplejos ante la alarmante escena.

#BOGOTÁ. Al mediodía de hoy 22NOV, un hombre fue herido con puñal en la carrera 82 con calle 26, loc/Fontibón, al parecer en medio de una riña. La Policía lo trasladó en taxi a un centro hospitalario. Se desconoce su estado de salud y aún no hay reporte oficial de las autoridades. 🚓🏥 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 22, 2026

Por el momento, no se conoce el estado de salud del afectado, así como tampoco ha habido una declaración oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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