Por: Portal Bogotá

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La programación musical del Planetario de Bogotá, entidad dirigida por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, tendrá su cierre de 2026 con un espectáculo dedicado a la salsa brava. Según la información disponible en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la agrupación La Pambelé será la encargada de esta celebración el sábado 12 de diciembre, a las 8:00 p. m. El evento, titulado Monte Adentro (Cerro Arriba), transformará el domo del Planetario en una pista de baile única, con disposición en 360 grados y una tarima central, donde el público podrá rodear a los músicos y vivir la presentación desde varias perspectivas. El concierto contará con boletería, la cual se encuentra disponible en la plataforma Tuboleta, como puntualiza el sitio web oficial vinculado.

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La experiencia musical estará acompañada de proyecciones en la cúpula del domo, formadas por ilustraciones elaboradas a mano especialmente para la ocasión. Estas imágenes buscarán resaltar la fuerza y el carácter “callejero” de la propuesta musical de La Pambelé, remarcando el espíritu y la energía que caracterizan al género. Así, la tecnología del Planetario se pone al servicio del sentido festivo de la salsa, ofreciendo una perspectiva inmersiva e innovadora para quienes asistan a la función.

La banda La Pambelé, conformada en Bogotá en 2021, arriba a su quinto aniversario manteniendo viva la esencia de la salsa brava de los años sesenta y setenta, llevándola a composiciones propias que recogen influencias del son montuno y arreglos de grandes orquestas salsa. Los textos de las canciones abordan la vida cotidiana y las realidades citadinas, de acuerdo con los datos oficiales. Tras giras en escenarios nacionales y presentaciones en Canadá y México, la orquesta regresa a Bogotá con su formación de nueve integrantes: Camilo Toro Morato (piano y dirección musical), Miguel RoRebolledo (voz), Lorena Contento (voz y flauta traversa), Leonardo Zambrano (trombón), Andrés Castrillón (trompeta), Luis Guillermo González (baby bass), John Arrechea Mina (tumbadoras), William Durán (bongó y campana) y Nichols Rodríguez (timbal).

El cierre de 2026 en el Planetario será entonces una invitación a reconectar con la música, el baile y la fiesta que representa la salsa brava, utilizando los recursos técnicos del espacio para ofrecer una vivencia memorable en el interior de uno de los escenarios más simbólicos de la ciudad.

¿Dónde y cuándo será el concierto de La Pambelé en el Planetario de Bogotá?

El concierto de La Pambelé, titulado Monte Adentro (Cerro Arriba), está programado para el sábado 12 de diciembre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B No. 5-93. Las entradas están disponibles a través del portal Tuboleta, según la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Qué caracteriza la propuesta musical de La Pambelé y quiénes integran la orquesta?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, La Pambelé se destaca por rescatar el espíritu de la salsa brava de los años sesenta y setenta, fusionando estos referentes con creaciones propias e influencias de son montuno y arreglos de grandes orquestas. La agrupación está formada por nueve músicos, liderados por Camilo Toro Morato, e incluye voces, instrumentos de viento y una sólida base rítmica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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