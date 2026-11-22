La reconocida creadora de contenido ‘Yaya’ Muñoz fue víctima de un millonario robo. A través de su cuenta de Instagram, la modelo, que participó hace una semana en la velada de ‘Stream Fighters’ de ‘Westcol’, detalló que los amigos de lo ajeno ingresaron a su casa por la fuerza.

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Entre lágrimas, Muñoz detalló que llegó a su hogar, cuando se llevó la desagradable sorpresa de que varias cosas estaban desordenadas. “¿Cómo es posible que yo llegara a mi casa, donde se supone que hay demasiada seguridad, y resulta que me robaron? Me sacaron absolutamente todo”, cuestionó la ‘influencer’.

La mujer mostró imágenes en las que los delincuentes esculcaron entre su clóset, le abrieron una caja fuerte y se le llevaron varios objetos de valor, como joyas y dinero. “Yo no puedo creer esto, Dios mío. ¿Cómo existe gente tan mala, en serio?”.

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En sus historias de Instagram, ‘Yaya’ mostró que al lugar llegaron miembros de la Policía para tomar su testimonio y verificar el estado de la vivienda. Ella explicó que encontró su cortina doblada, ya que al parecer habrían ingresado por su ventana.

“La cortina estaba doblada… Me robaron una plata y unas joyas. La puerta de acá tenía llave, se entraron por ahí [la ventana]”, complementó la creadora de contenido.

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