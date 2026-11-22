Así como la reacción de Alejandra Borrero en vivo por mostrar a su novia no pasó desapercibida, lo sucedido en una entrevista hecha por Gustavo Gómez en su programa ‘Protagonistas’ en Caracol Radio tuvo una situación única.

Sigue a PULZO en Discover

El invitado para la emisión del domingo 22 de noviembre de 2026 fue Germán Bahamón, gerente general de la Federación Colombiana de Café, que durante más de 32 minutos se refirió a la realidad de ese producto en el país.

Lo cierto es que el periodista utilizó el remate de la entrevista para preguntarle sobre su relación con Claudia Bahamón, quien es su hermana (a pesar de que muchas personas no conocen ese vínculo en el sector).

“Mi hermana me hace perder la personalidad”, confesó el directivo sobre la particularidad entre su reconocimiento dentro del gremio y la popularidad de la presentadora de ‘Masterchef’.

Lee También

Eso llevó a que Gómez les recordara a los oyentes que el representante gremial es hermano de Claudia Bahamón y hasta bromeó sobre el tema, lo que provocó un sorpresivo momento por la reacción del invitado al aire.

“Se acabó la entrevista”, indicó Bahamón en tono jocoso, lo que llevó a que el periodista le insistió en continuar, al entender que era parte del particular episodio en medio de la conversación. Ello llevó a la explicación de cómo es esa relación.

“Mi hermana es el orgullo de nuestra familia, es la niña además de nuestra familia: somos cuatro hermanos, tres hombres y una mujer, por lo cual fue siempre también los ojos de mi papá”, contó el directivo.

Agregó: “Es la mujer más querida de Colombia, sin lugar a dudas, creo yo. Por donde yo voy, siempre hay manifestaciones de cariño, de respeto y de amor por Claudia Bahamón y eso a mí me llena de orgullo.

Precisamente, en el remate de su relato, quedó en evidencia las razones para su reacción cuando le remarcaron el vínculo que tiene con la conductora y referente principal de ‘Masterchef’.

“Claramente cuando dicen que soy el hermano de Claudia, ya quedé listo”, finalizó, al reconocer que pocas personas identifican a la presentadora como la familiar del gerente general de la Federación Colombiana de Café.

Cabe recordar que otro de los hermanos, Camilo Bahamón, se dedicó a la actuación, mientras que Mateo está involucrado principalmente en el sector gastronómico, lejos de las cámaras como sucede con la modelo huilense que es referente en la televisión colombiana.

¿Quién es Germán Bahamón?

Germán Alberto Bahamón Jaramillo es un reconocido ejecutivo empresarial colombiano que ocupa la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia desde abril de 2023.

Nació en Neiva, capital del departamento del Huila, el 26 de diciembre de 1973, por lo cual cuenta actualmente con 52 años de edad y profunda raíz regional.

En el ámbito académico, cursó estudios de ingeniería de producción agroindustrial en la Universidad de La Sabana, complementando su formación profesional con posgrados en mercadeo estratégico y alta gerencia.

Antes de liderar el gremio cafetero nacional, construyó una extensa trayectoria directiva durante más de dos décadas en importantes compañías multinacionales de consumo masivo, tecnología y telecomunicaciones.

Desempeñó cargos gerenciales de alto nivel en empresas como Sony Ericsson, Motorola, Kimberly-Clark y Alquería, consolidando amplia experiencia en expansión comercial, transformación digital y posicionamiento de marca.

Posteriormente, asumió la dirección general de Apple para Colombia y diversos mercados latinoamericanos, liderando operaciones regionales estratégicas antes de su arribo al sector agrícola cafetero nacional.

Su elección en 2023 al frente de la Federación Nacional de Cafeteros representó un giro hacia la modernización comercial y la apertura de nuevos mercados internacionales para el grano.

En el plano personal, mantiene un perfil reservado respecto a su núcleo familiar cercano; está casado con María Fernanda Hernández, matrimonio del cual nacieron sus dos hijas.

Asimismo, pertenece a una tradicional familia huilense conformada por cuatro hermanos, siendo hermano mayor de la reconocida presentadora y modelo colombiana Claudia Bahamón, figura televisiva nacional.

Actualmente, dirige las políticas gremiales para más de 540.000 familias caficultoras colombianas, impulsando rentabilidad económica, sostenibilidad productiva y mayor valor agregado en la exportación cafetera mundial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.