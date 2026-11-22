Por: Caracol Televisión

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Giovanny Ayala y María Gómez llegaron al altar y se dieron el “sí, acepto” este sábado 21 de noviembre, tal como estaba planeado desde hace varios meses. La pareja celebró su matrimonio en medio de una ceremonia que estuvo marcada por los detalles, las flores y la presencia de sus familiares y amigos más cercanos.

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Las primeras fotografías del esperado evento comenzaron a circular en redes sociales y emocionaron a los seguidores del cantante de música popular. Una de las imágenes más especiales fue compartida por el fotógrafo del artista, quien publicó la primera postal de los recién casados frente al altar.

En la fotografía se observa a Giovanny Ayala y a María Gómez arrodillados frente al altar, mientras se dan un tierno beso. La imagen captó uno de los momentos más especiales de la ceremonia, en la que ambos aceptaron acompañarse durante el resto de sus vidas.

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Matrimonio de Giovanny Ayala y María Gómez

Para esta ocasión, los novios eligieron el color blanco como protagonista de sus atuendos. Giovanny lució un traje con algunos detalles brillantes, mientras que María optó por llevar el cabello suelto y un tocado que adornó su velo.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías, Meta, que fue decorada especialmente para recibir a los invitados. El lugar estuvo adornado con flores y un tapete blanco que tenía las iniciales de los novios: G y M.

Los detalles también estuvieron presentes en los atuendos de quienes acompañaron a la pareja durante la celebración. Las damas de honor lucieron vestidos de color verde claro, mientras que los padrinos vistieron de blanco. Entre ellos estuvieron los hijos del intérprete de música popular, quienes hicieron parte de este importante momento familiar.

Giovanny Ayala llegó a su boda en un caballo blanco

Uno de los detalles que más llamó la atención de la celebración fue la manera en la que Giovanny Ayala llegó a la iglesia. En otros videos que el cantante reposteó en sus historias de Instagram quedó registrado que hizo su entrada montado en un caballo blanco de raza Gypsy Vanner.

Esta raza es reconocida por sus características físicas y su crianza especializada, además de ser apreciada en el mundo ecuestre. Su presencia le dio un toque particular a la llegada del artista, quien eligió este detalle para hacer su entrada a la ceremonia.

De esta manera, Giovanny Ayala y María Gómez celebraron su matrimonio después de tres años de convivencia. La pareja compartió con sus seguidores algunos de los primeros registros de una jornada que estuvo acompañada de muestras de cariño, detalles especiales y momentos que marcaron el inicio de esta nueva etapa como esposos.

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