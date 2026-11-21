Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Festival NO Convencional se unen este año para presentar la nueva creación del coreógrafo griego Christos Papadopoulos, titulada ‘Mellowing’. Esta obra, interpretada por la compañía alemana Dance On Ensemble, compuesta exclusivamente por bailarines profesionales mayores de 40 años, tendrá lugar el 11 de diciembre de 2026 a las 8:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. En este espectáculo, la danza contemporánea y la música original se conjugan para explorar el vínculo entre el cuerpo, la experiencia y el paso del tiempo, a través de una serie de movimientos que desafían las concepciones tradicionales sobre la edad y las posibilidades corporales, según información del Instituto Distrital de las Artes.

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‘Mellowing’ plantea una reflexión sobre las transiciones de la energía antes de hacerse visible. Christos Papadopoulos se interroga acerca de los procesos internos por los que atraviesa el cuerpo y de qué manera el movimiento se transforma a lo largo de la vida. Como indica la organización, la pieza pone en escena opuestos que se entrelazan: concentración y plenitud, ternura e intensidad, velocidad y calma. La obra se distingue por su estilo minimalista y preciso. Papadopoulos emplea repeticiones, variaciones rítmicas y sutiles cambios de velocidad y tensión para construir una experiencia escénica que dura 55 minutos, en la que los detalles y las microacciones cobran relevancia extrema. La música creada por Coti K y la iluminación a cargo de Eliza Alexandropoulou contribuyen a generar atmósferas en las que el tiempo y las percepciones se transforman.

Este montaje marca el primer encuentro entre Papadopoulos y los bailarines de Dance On Ensemble, incorporando en la creación coreográfica las trayectorias vitales y artísticas de los intérpretes. El espectáculo deja claro que la madurez aporta profundidad y libertad expresiva, lejos de constituir un límite. Fundada en 2015 por Bureau Ritter, la compañía busca destacar la excelencia de los bailarines mayores de 40 años, fomentando la creación de piezas donde la edad se presenta como un valor. Con dirección artística de Ty Boomershine, Dance On Ensemble reúne intérpretes de entre 43 y 71 años y mantiene un repertorio internacional, nutriéndose de las experiencias acumuladas de agrupaciones prestigiosas. Así, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibe una propuesta que invita a mirar de nuevo el cuerpo y el movimiento como testigos del tiempo y la transformación.

¿Cuál es la propuesta central de ‘Mellowing’ de Christos Papadopoulos?

De acuerdo con la información oficial de Idartes y el Festival NO Convencional, ‘Mellowing’ invita al público a cuestionar las formas en que la energía se manifiesta en cuerpos que han acumulado experiencia, ensalzando la madurez como fuente de riqueza artística y expresiva.

¿Qué es el Dance On Ensemble y cuál es su enfoque en la danza contemporánea?

El Dance On Ensemble, fundado en 2015 por Bureau Ritter en Berlín, es una compañía que agrupa profesionales de la danza mayores de 40 años y centra su labor en reconocer la capacidad creativa y la valía de los intérpretes con trayectorias consolidadas, demostrando que la edad puede abrir nuevas posibilidades en la escena contemporánea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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