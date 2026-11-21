Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reconocido caricaturista Matador se convirtió en protagonista de una nueva polémica tras lanzar fuertes críticas contra Jorge Barón Jr., hijo del famoso presentador tolimense Jorge Barón. Todo inició después de una marcha el 19 de noviembre, en la que Barón Jr. apareció en una fotografía junto a sus amigos portando un cartel que provocó una ola de comentarios en redes sociales. De acuerdo con la información publicada, la reacción de Matador no se centró solo en el mensaje político que buscaba transmitir el hijo del presentador, sino que el foco de sus críticas estuvo puesto en los aparentes errores ortográficos del cartel, lo que generó aún más controversia.

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En la imagen, Jorge Barón Jr. sostiene un aviso con la frase: «¿Les incomoda que yo esté aquí?». La publicación fue señalada por mostrar errores en las palabras «esté» y «aquí», las cuales fueron rodeadas con círculos rojos, llamando la atención de los usuarios sobre las faltas ortográficas destacadas en la expresión escrita. Según lo ocurrido, la discusión trascendió más allá del contenido del cartel y pasó a convertirse en un debate sobre el buen uso del idioma y la forma en la que se participa en las protestas.

El detonante definitivo para la escalada del debate fue el comentario que Matador realizó en la red social X, antes conocida como Twitter. El caricaturista escribió: «A mí no me incomodan. Lo que sí me incomoda es ver a cuatro subnormales con tan mala ortografía», frase con la que incrementó la tensión y que no solo evidenció su molestia por los errores, sino que además incluyó un insulto dirigido a los protagonistas de la fotografía. Posteriormente, añadió detalles técnicos, explicando que «esté», conjugación del verbo estar, lleva tilde por su acentuación como palabra aguda terminada en vocal, al igual que «aquí». Señaló, además, que las letras mayúsculas también deben tildarse y cerró el mensaje con un término ofensivo: «Pendejos».

Este intercambio avivó una discusión sobre el tono y los límites de las críticas públicas en redes sociales, en especial cuando involucran figuras reconocidas como Matador. El episodio evidencia cómo una diferencia alrededor de la ortografía en una manifestación puede transformarse en motivo de escándalo y poner bajo la lupa la calidad del debate en las plataformas digitales.

¿Por qué criticó Matador el cartel de Jorge Barón Jr. en la movilización?

De acuerdo con lo ocurrido durante la movilización del 19 de noviembre, Matador fijó su atención en los errores ortográficos presentes en el cartel de Jorge Barón Jr., señalando específicamente las palabras «esté» y «aquí», que según explicó, deben llevar tilde. Su crítica subió de tono e incluyó insultos, llevando la discusión más allá del contenido político para centrarla en el cuidado del idioma.

¿Qué significa acentuación de palabras agudas como en el caso de “esté” y “aquí”?

La acentuación de palabras agudas, como lo explicó Matador, responde a una regla gramatical: las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal o en las consonantes n o s. En el caso de «esté» y «aquí», ambas terminan en vocal, por lo tanto, la tilde es obligatoria para respetar la ortografía del español.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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