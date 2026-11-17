Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El caricaturista Matador compartió un mensaje a través de la red social X (antes Twitter) dirigido expresamente a Abelardo de la Espriella. En su publicación, hizo una advertencia sobre la posibilidad de un nuevo estallido social en Colombia, y señaló a Pereira como el lugar donde, según sus palabras, podrían iniciarse manifestaciones semejantes. El mensaje estuvo acompañado por una afirmación contundente, en la que Matador expresó: “Par de ratas, el estallido social empezará en Pereira. Nadie se burla y humilla al pueblo que sufre”. Esta frase resalta el tono directo y crítico del caricaturista hacia sus destinatarios, ubicando la inconformidad ciudadana en el centro de la discusión.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información publicada, Matador puso a Pereira en el epicentro de su reflexión sobre la situación sociopolítica actual. La referencia a un posible nuevo estallido social no solo revive los debates en torno al descontento popular, sino que también reabre interrogantes sobre la facilidad con la que problemas sociales pueden desencadenar movilizaciones amplias. El mensaje ha llamado la atención, tanto por el lugar escogido por el caricaturista como por el lenguaje enfático y la gravedad de los términos empleados para calificar a quienes considera responsables del “sufrimiento” del pueblo.

Es importante precisar que, si bien la advertencia es enérgica, la comunicación de Matador, según lo difundido, carece de fechas específicas, convocatorias explícitas o detalles concretos sobre una eventual movilización en Pereira o cualquier otra ciudad. Por el momento, se trata de una sentencia manifestada en el espacio digital, que no ha trascendido el terreno de la opinión en redes sociales ni constituye un llamado formal a la protesta o a la acción colectiva.

El pronunciamiento de Matador, de este modo, plantea interrogantes relevantes en el contexto del debate político colombiano: ¿estamos frente a una advertencia revestida de crítica social o un simple episodio de confrontación mediática? Sus palabras reflejan el clima de tensión y malestar que, de cuando en cuando, vuelve al primer plano del debate público, poniendo de nuevo en discusión el papel de la protesta ciudadana en el escenario nacional. Esta información, como señaló El Nuevo Día, invita a reflexionar sobre el alcance y la consecuencia de los mensajes políticos que circulan en redes.

¿Qué dijo exactamente Matador sobre el estallido social y Pereira?

Según lo publicado, Matador expresó en X que “el estallido social empezará en Pereira” y remató con la frase: “Nadie se burla y humilla al pueblo que sufre”. Con esto, ubicó a Pereira en el centro de su advertencia, aunque no precisó fechas ni detalles sobre convocatorias.

¿Existe una protesta organizada en Pereira tras el mensaje de Matador?

De acuerdo con la información disponible, no hay registro de convocatorias, fechas o detalles de una protesta organizada en Pereira tras el mensaje de Matador. Lo expresado hasta ahora corresponde a una advertencia en redes sociales y no a una movilización formalmente anunciada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.