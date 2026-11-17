Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo sismo sorprendió a habitantes de Colombia la mañana de este martes 17 de noviembre de 2026. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) fue la fuente encargada de confirmar el evento, al informar que a las 9:33 a. m. se detectó un temblor de magnitud 3,2 cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Este organismo oficial, conocido por el monitoreo constante de los fenómenos geológicos del país, detalló que el fenómeno ocurrió a una profundidad de 151 kilómetros, lo que corresponde a un sismo de tipo intermedio en la escala habitual de profundidad.

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El boletín emitido por el SGC ofrece información precisa sobre las condiciones del movimiento telúrico. Gracias a la tecnología de vigilancia con la que cuenta el organismo, es posible identificar no solo la magnitud y el horario del sismo, sino también la localización exacta de su origen. Los Santos, localidad de referencia para este evento, está situada en una región históricamente reconocida por su actividad sísmica. De acuerdo con lo comunicado, el área forma parte del nido sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor incidencia de movimientos telúricos en Colombia. Este nido sísmico se caracteriza por la ocurrencia frecuente de eventos similares, lo que mantiene a la población en constante atención.

Ante la ocurrencia de este tipo de movimientos, el Servicio Geológico Colombiano activó rápidamente sus protocolos para involucrar a la ciudadanía. Invitaron a quienes hayan sentido el temblor a realizar un reporte en la plataforma Sismo Sentido, disponible en línea, la cual facilita la recolección de información de aquellos que percibieron el evento en diferentes lugares del país. Esta herramienta digital permite complementar el seguimiento técnico con datos de experiencia ciudadana, fortaleciendo la evaluación de posibles impactos.

En el informe oficial compartido hasta el momento, no se registraron daños materiales ni afectaciones a personas como resultado del temblor. Las autoridades insisten en la importancia de mantener la calma y consultar solo canales oficiales. Habitar en Colombia implica familiarizarse con episodios sísmicos frecuentes, por lo que la prevención y la educación se convierten en claves para responder adecuadamente ante estos sucesos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde quedó el epicentro del sismo del 17 de noviembre de 2026 en Colombia?

De acuerdo con la información emitida por el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del temblor reportado la mañana del 17 de noviembre de 2026 se ubicó en el municipio de Los Santos, en Santander. Esta región forma parte del nido sísmico de Bucaramanga, conocido por su alta actividad telúrica.

¿Cuál fue la magnitud y profundidad del temblor registrado en Los Santos, Santander?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo alcanzó una magnitud de 3,2 y se originó a una profundidad de 151 kilómetros. Esta combinación de magnitud y profundidad es característica de los movimientos sísmicos que suelen afectar a la zona.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.