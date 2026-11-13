Las imágenes de trabajadores y ciudadanos abandonando edificios en Ibagué se difundieron en redes sociales durante la tarde de este viernes 13 de noviembre, luego de que dos movimientos telúricos sacudieran al departamento del Tolima. Las evacuaciones preventivas quedaron registradas en videos que muestran la reacción de las personas ante los temblores.

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Entre los lugares donde se reportó la salida de ciudadanos están las inmediaciones de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, además de otras edificaciones del centro de la capital. Las imágenes también fueron difundidas por medios de comunicación y organismos que reportaron la activación de los protocolos de prevención.

Vea aquí algunas imágenes de la evacuación por el temblor:

#EnDesarrollo La gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué y otras edificaciones vecinas fueron evacuadas de manera preventiva tras el sismo reportado hace unos minutos en Chaparral de magnitud 4.2 https://t.co/G00RMauw9k — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 13, 2026

#EnDesarrollo La gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué y otras edificaciones vecinas fueron evacuadas de manera preventiva tras el sismo reportado hace unos minutos en Chaparral de magnitud 4.2 https://t.co/G00RMauw9k — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 13, 2026

#Tolima | Evacúan el edificio de la Gobernación del Tolima y otras entidades en el centro de Ibagué, debido al sismo de magnitud 4.2 que la tarde de este viernes tuvo como epicentro el municipio de Chaparral. Desde varias regiones del país reportan haberlo sentido.

https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2026

#Temblor | ⭕Dos sismos de magnitud 4,2, con epicentro en Chaparral se registraron durante la tarde de este viernes 13 de noviembre. Los movimientos también se sintieron en Ibagué, donde ciudadanos relataron cómo vivieron los temblores.

👉¿Usted sintió los sismos? ¿En qué sector de la ciudad se encontraba? #Ibagué #Colombia — El ⭕lfato (@Elolfato) November 13, 2026

La situación se presentó en medio de una jornada de actividad sísmica en el sur del departamento. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el primer movimiento ocurrió a las 2:43 p. m. y tuvo su epicentro en Chaparral, con una magnitud que inicialmente fue reportada en 4,1 y posteriormente ajustada a 4,2. El evento tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros.

La actividad continuó pocos minutos después. A las 3:01 p. m. se registró un segundo temblor, también con epicentro en Chaparral y una magnitud de 4,2, de acuerdo con los reportes del organismo.

Así se vivieron las evacuaciones en Ibagué

Los videos y fotografías que circularon durante la tarde muestran a grupos de personas concentrándose en espacios abiertos luego de salir de sus lugares de trabajo y otras edificaciones. La medida buscaba prevenir riesgos mientras las autoridades verificaban las condiciones de los inmuebles.

De acuerdo con un reporte de La FM, los movimientos fueron percibidos en diferentes zonas del Tolima y otras regiones del país. De manera preliminar, las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas ni daños en infraestructura, aunque los organismos de gestión del riesgo adelantaban revisiones para descartar afectaciones.

La jornada se presentó en una zona que permanece bajo seguimiento por un enjambre sísmico en Chaparral, fenómeno que, según el SGC, comenzó el 20 de septiembre y ha sido monitoreado durante las últimas semanas.

La entidad recordó que quienes sintieron los movimientos pueden diligenciar el formulario ‘Sismo Sentido’ en su página oficial. Este mecanismo permite recopilar reportes ciudadanos para conocer en qué lugares se percibieron los temblores y con qué intensidad.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.