El gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, llega a sus primeros 100 días de gestión, un periodo inicial marcado por situaciones de proporciones mayúsculas que pusieron a prueba la capacidad de respuesta institucional desde el primer instante. Este primer centenar de jornadas del Ejecutivo ha sido calificado como intenso por las dificultades sobrevinientes, desafiante ante las amenazas contra la ciudadanía y disruptivo frente al rumbo heredado del gobierno Petro, obligando al jefe de Estado a cambiar los trajes de posesión por las botas de terreno desde su primer día hábil de trabajo.

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El bautizo de fuego institucional ocurrió desde el lunes 10 de agosto, cuando un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió con fuerza a por lo menos 15 departamentos del territorio nacional, dejando estragos letales especialmente en Chocó, Valle del Cauca y la región cafetera. Lejos de instalarse de inmediato en las sedes de gobierno de Bogotá o en el Batallón Paraíso de Barranquilla, el mandatario se desplazó a las zonas devastadas, cumpliendo de facto su promesa de gobernar desde las regiones y transformando la tragedia en el punto de partida para invocar la unidad nacional estipulada en el artículo 138 de la Constitución.

En medio de su recorrido por municipios como Roldanillo (Valle del Cauca), el presidente De La Espriella rindió cuentas sobre la destinación de auxilios económicos gestionados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El jefe de Estado reveló que se han autorizado más de 347.416 millones de pesos para atender a los damnificados de la emergencia. Los recursos aprobados se distribuyen territorialmente de la siguiente manera: Antioquia recibe 1.328 millones de pesos; Risaralda, más de 108.000 millones; Valle del Cauca, cerca de 87.000 millones (de los cuales se focaliza una atención especial en 4.600 habitantes); Cali, 65.000 millones; Quindío, 36.000 millones; Chocó, 25.000 millones; Caldas, 20.000 millones; y Cauca, aproximadamente 1.300 millones de pesos.

“Miren, no es fácil porque recibimos un país quebrado; sin embargo, lo estamos haciendo porque tenemos la firme convicción como Gobierno de que a Colombia la reconstruimos entre todos y que es posible que la Patria Milagro sea una realidad”, manifestó el mandatario durante su intervención, destacando la voluntad política para sacar adelante las zonas afectadas con el respaldo institucional.

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A este frente de reconstrucción se sumó de manera paralela la contingencia climática. El pasado domingo 25 de octubre, en alocución nocturna, el presidente advirtió sobre el endurecimiento del fenómeno de El Niño, un episodio formalmente confirmado en agosto por el Ideam y los organismos internacionales, cuyos efectos deficitarios de precipitaciones se intensificarán desde diciembre y se prolongarán durante el primer semestre de 2027. Ante la amenaza de un denominado ‘Súper Niño’, el Ejecutivo lanzó una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas para precautelar la seguridad energética del país.

“El primero en dar ejemplo voy a ser yo. Desde la Presidencia de la República y desde mi propia vida cotidiana y familiar comenzaré a aplicar medidas de ahorro”, aseguró el mandatario, invitando a hogares, comerciantes e industriales a un consumo responsable sin renunciar al bienestar pero erradicando el desperdicio. Con este doble frente de acción —la gerencia humanitaria de la emergencia sísmica y la prevención rigurosa de la crisis hídrica—, el gobierno de Abelardo De La Espriella consolida los cimientos de su administración al cumplirse sus primeros 100 días de mandato.