Por: Portal Bogotá

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La Terminal de Transporte de Bogotá está implementando diversas estrategias para optimizar la experiencia de los viajeros que utilizan sus instalaciones. De acuerdo con información oficial de la Terminal de Transporte de Bogotá, una de las principales recomendaciones para quienes desean viajar es adquirir los pasajes con anticipación, usando canales autorizados como su página web, las taquillas físicas en las tres sedes o los kioscos de autogestión ubicados en la sede Salitre.

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Estos kioscos digitales de autogestión, instalados en los accesos de los módulos 1 y 3 de la sede Salitre, han sido pensados para ofrecer a los usuarios mayores facilidades y seguridad al momento de comprar tiquetes. Allí, cualquier persona puede consultar rutas, comparar precios, seleccionar la silla y pagar utilizando diferentes medios, todo de manera autónoma. Según la Terminal de Transporte, estos dispositivos permanecen operativos las 24 horas, lo cual posibilita que los viajeros cuenten con una alternativa ágil y confiable ante la alta demanda de los puntos tradicionales de venta. Un valor agregado importante es la cobertura de varias empresas transportadoras como Berlinas del Fonce, Continental Bus, Coomotor, Cootranshuila, Empresa Arauca, Expreso Brasilia, Expreso Bolivariano, Flota la Macarena, Omega, Rápido Ochoa y Unitransco.

La cuenta oficial de la Terminal de Transporte en la red social X recalca que los kioscos digitales están ubicados en las entradas de los módulos 1 y 3 de la sede Salitre y hace énfasis en comprar únicamente en sitios autorizados, para evitar fraudes y proteger la tranquilidad de quienes viajan. Este mensaje busca crear conciencia sobre los riesgos que implican adquirir tiquetes por canales no reconocidos.

Estos avances, de acuerdo con la Terminal de Transporte de Bogotá, no solo benefician a más de 15 millones de viajeros que transitan anualmente por sus instalaciones, sino que además contribuyen a mejorar la eficiencia del servicio, descongestionando los puntos más concurridos y promoviendo la transformación digital en el sector transporte. Esto fortalece la conectividad entre regiones y permite la adopción de nuevas tecnologías que impactan positivamente la movilidad en Colombia.

En un llamado especial, la Terminal de Transporte advierte que no comercializa tiquetes por WhatsApp ni recibe pagos a través de aplicaciones como Bre-B, Nequi o Daviplata. Si alguien ofrece tiquetes mediante estos medios o solicita transferencias a cuentas bancarias sospechosas, la entidad recomienda desconfiar y presentar la denuncia correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los kioscos de autogestión en la Terminal de Transporte de Bogotá?

Los kioscos digitales de autogestión, instalados en la sede Salitre, permiten a los usuarios consultar rutas, cotejar precios, elegir su asiento y efectuar el pago utilizando múltiples métodos. De acuerdo con la información de la Terminal de Transporte, estos dispositivos funcionan de manera autónoma y están habilitados todo el día, brindando una experiencia más sencilla y segura para los viajeros.

¿Qué debe tener en cuenta para evitar fraudes al comprar tiquetes en la Terminal de Transporte de Bogotá?

La Terminal de Transporte de Bogotá enfatiza que la venta de tiquetes solo se realiza en canales autorizados como su página web, taquillas, y kioscos digitales. Se debe evitar comprar tiquetes por WhatsApp o mediante transferencias a cuentas no oficiales, ya que estos métodos no están aprobados y pueden exponer a fraudes. Si se detectan situaciones sospechosas, se recomienda desconfiar y denunciar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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