Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá reafirma su compromiso con la educación al abrir una nueva convocatoria para el programa Jóvenes a la E, según información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Esta iniciativa estará disponible hasta el 13 de noviembre de 2026 y tiene como objetivo brindar apoyo financiero a jóvenes que buscan iniciar estudios en instituciones oficiales del distrito. El programa proporciona 1.490 beneficios orientados a facilitar la permanencia de los estudiantes en la educación superior.

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La estrategia se estructura sobre cinco destacadas entidades educativas: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Bogotá. Jóvenes a la E busca que los futuros estudiantes comiencen su formación académica en el primer semestre de 2027, mientras que para el SENA se proyecta el ingreso durante el primer trimestre de ese año. Toda esta información ha sido divulgada por fuentes oficiales de la administración distrital.

Para efectuar la inscripción, los interesados deben acceder al sitio web www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias, seleccionar la opción Jóvenes a la E 6 - Instituciones Públicas y registrarse en la plataforma SICORE o iniciar sesión si ya cuentan con una cuenta previa. Es indispensable completar los datos personales, cargar la documentación requerida, elegir la institución y el programa académico correspondiente, y finalizar la inscripción con la verificación del correo de confirmación. Los lineamientos y requisitos detallados sobre el proceso se pueden consultar en el mismo portal, de acuerdo con las instrucciones difundidas por la Agencia Atenea.

En cuanto a los beneficiarios de la convocatoria, el programa está dirigido a estudiantes de grado once del calendario A o bachilleres egresados de establecimientos ubicados en Bogotá. Además, quienes hayan validado el bachillerato mediante la prueba del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en la ciudad también pueden postularse. Las condiciones de edad son específicas: hasta 28 años al cierre de la convocatoria, o de 14 a 28 años para los programas técnicos laborales del SENA. Otro requisito fundamental es haber presentado la prueba Saber 11 o las pruebas ICFES en Bogotá, salvo para quienes aspiren a los programas técnicos laborales del SENA. Los aspirantes deben estar admitidos o en trámite de admisión regular en una de las instituciones oficiales participantes.

Para resolver inquietudes, la ciudadanía dispone de la Línea de Atención al Ciudadano de Atenea, disponible de lunes a viernes, en horario hábil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la convocatoria de Jóvenes a la E en Bogotá 2026?

Para postularse, es necesario ser estudiante de grado once de calendario A o bachiller egresado de una institución educativa ubicada en Bogotá, o haber validado el bachillerato con la prueba ICFES en la ciudad. La edad máxima es de 28 años, o de 14 a 28 años para programas técnicos laborales del SENA. Se requiere haber presentado la prueba Saber 11 o ICFES (excepto para técnicos del SENA) y estar admitido o en proceso de admisión regular en una institución oficial participante al cierre de la inscripción.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria de Jóvenes a la E para universidades públicas en Bogotá?

La inscripción debe hacerse en www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias, donde se selecciona Jóvenes a la E 6 - Instituciones Públicas. El proceso implica registrarse o iniciar sesión en la plataforma SICORE, diligenciar los datos personales, cargar los documentos requeridos, escoger la institución y el programa al que se aspiró, y finalizar confirmando la recepción del correo electrónico de inscripción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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