Por: Portal Bogotá

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El proyecto 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha convertido la reserva Thomas Van der Hammen en un escenario para la memoria y el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Las Mercedes, un predio de 28,5 hectáreas donde se han sembrado más de 60.000 árboles nativos, fue el lugar elegido para rendir homenaje a Jairo Alexánder Quintero Cuellar, Carlos Yezid Toloza Rojas y Diego de Jesús Zapata Zapata, quienes fueron asesinados en Puerto Torres, Caquetá, en el año 2002, de acuerdo con información del portal oficial de la ciudad.

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El bosque de la paz y la reconciliación, que surgió en 2014 como parte de la estrategia de restauración ecológica del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), busca mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en situaciones violentas. Esta iniciativa se estableció en la localidad de Suba, y en ella, los expertos del JBB recrearon la figura del mapa de Colombia utilizando 36 cedros, una especie nativa en riesgo de extinción. Cada árbol representa a una víctima cuya vida fue truncada por la violencia.

Desde la creación del bosque, el equipo forense de la Fiscalía General de la Nación (FGN) realiza eventos simbólicos de memoria y reparación cada vez que logra identificar y entregar a sus familias los cuerpos de las víctimas, enfatiza la antropóloga forense Helka Quevedo de la FGN. Hasta la fecha, han sido identificadas 20 de las 36 víctimas, las cuales reciben placas conmemorativas en los cedros del bosque, en presencia de sus familiares y amigos. En septiembre de este año, la FGN informó la identificación de tres cuerpos adicionales, lo que motivó la realización de un nuevo evento de homenaje en Las Mercedes con más de 40 asistentes.

María Claudia García, directora del JBB, señaló que el proyecto de Las Mercedes es un esfuerzo de restauración ecológica que alberga siete bosques con significados especiales, entre los que se destacan el de la salud, dedicado a las víctimas del covid-19, y otros dedicados a la cultura, la educación y a personas destacadas en el ámbito ambiental. Además, durante los homenajes, se reconoce la labor de los funcionarios de la Fiscalía que desaparecieron o fueron secuestrados mientras trabajaban por la protección de los colombianos.

En cada evento, las familias reciben mensajes en las placas conmemorativas como “aquí sembramos memoria para que florezca la vida”, reafirmando el propósito de honrar a las víctimas a través de la restauración del bosque y la consolidación de un espacio para el recuerdo. Al final de cada jornada, los participantes realizan actos simbólicos, como la entrega de rosas rosadas, para rendir tributo a quienes siguen desaparecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo honra el bosque de la paz y la reconciliación la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia?

El bosque de la paz y la reconciliación, gestionado por el Jardín Botánico de Bogotá, efectúa un homenaje a través de la siembra de 36 cedros que representan a las víctimas de la masacre de Puerto Torres. Cada árbol lleva una placa con el nombre de la persona a la que honra y, durante eventos especiales, se realizan encuentros de memoria y reparación simbólica donde las familias de las víctimas pueden rendir tributo y participar en ceremonias conmemorativas.

¿Cuál es el significado de los diferentes bosques consolidados en la reserva Thomas Van der Hammen?

De acuerdo con la directora del Jardín Botánico de Bogotá, Las Mercedes incluye siete bosques nativos, cada uno con un mensaje específico. Entre estos se encuentra el bosque de la paz y la reconciliación, así como bosques dedicados a la salud (en honor a las víctimas del covid-19), la cultura, la educación y en reconocimiento a personas con una destacada labor ambiental y social. Cada bosque representa un espacio de memoria, reflexión y homenaje colectivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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