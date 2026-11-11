Un nuevo ataque contra integrantes de la Policía Nacional dejó un uniformado muerto y otro herido en Hato Corozal, Casanare. La víctima fue identificada como el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, quien recibió varios disparos cuando adelantaba labores de registro y control en este municipio del oriente colombiano.

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El atentado ocurrió el miércoles 11 de noviembre, cerca de una estación de servicio. Según la información conocida por Blu Radio, los policías fueron sorprendidos por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y abrieron fuego contra ellos.

En el mismo hecho resultó herido un subintendente de la institución, quien quedó en estado crítico. La gravedad del ataque motivó el rechazo de las autoridades regionales, mientras se conocían los primeros detalles sobre la agresión contra los uniformados.

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De acuerdo con los reportes preliminares, los responsables también habrían despojado a los policías de sus armas de dotación antes de escapar. Hasta el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias que rodearon el atentado ni la identidad de quienes participaron en el ataque.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, condenó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados y con la Policía Nacional. El mandatario departamental pidió respaldo para la Fuerza Pública frente a los hechos violentos registrados en el territorio.

Condeno con toda contundencia el asesinato de nuestro patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, atacado por criminales en Hato Corozal, Casanare. Un subintendente también resultó herido. A sus familias y a toda la Policía Nacional les expreso mi solidaridad. He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes. NO PERMITIREMOS QUE ESTOS ASESINOS CREAN QUE PUEDEN ARREBATARLE LA VIDA A NUESTROS HÉROES Y ESCAPAR DE LA JUSTICIA. LOS VAMOS A PERSEGUIR HASTA ENCONTRARLOS; PAGARÁN POR ESTE CRIMEN. Cada ataque contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente del Estado. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 12, 2026

De la Espriella se pronunció por asesinato del patrullero en Casanare

El presidente Abelardo De la Espriella también reaccionó al homicidio de Juan Sebastián Quintero Caldas mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. En su pronunciamiento, rechazó el ataque, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de la víctima y a la institución policial, y confirmó que ordenó desplegar capacidades para encontrar a los responsables.

«He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes», manifestó el mandatario.

De la Espriella también se refirió al subintendente que resultó herido durante el atentado y expresó su solidaridad con sus familiares. Además, lanzó una advertencia a quienes participaron en el crimen: “No permitiremos que estos asesinos crean que pueden arrebatarle la vida a nuestros héroes y escapar de la justicia”.

El jefe de Estado aseguró que las autoridades adelantarán las acciones necesarias para ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Por ahora, las investigaciones buscan establecer quiénes estuvieron detrás del ataque armado en Hato Corozal y cuáles fueron los motivos de la agresión contra los integrantes de la Policía Nacional.

#CASANARE El gobernador del Casanare, César Ortiz Zorro, condenó el ataque contra dos miembros de la Policía en el municipio de Hato Corozal que dejó uno de ellos fallecido. Además, informó que el otro uniformado permanece en estado crítico y una ciudadana resultó herida en los hechos. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.