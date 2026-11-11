La salida de Gustavo Petro de la Presidencia habría sido un factor importante para que Deicy Jiménez se animara a llevar sus señalamientos ante las autoridades. Así lo planteó su abogada, Dina Luz Malo Andrade, durante una entrevista con Blu Radio, en la que explicó por qué su defendida habría esperado a que el mandatario dejara el cargo para denunciar los presuntos intercambios de contratos estatales por favores sexuales.

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La jurista aclaró que las razones personales de esa decisión debe explicarlas directamente Jiménez, pero expuso una interpretación relacionada con la diferencia de poder que existía entre ambos. A su juicio, denunciar a una persona que todavía ocupa la Presidencia puede representar una dificultad distinta a hacerlo cuando ya no tiene esa posición de autoridad.

“Estas son situaciones que corresponden estrictamente a aspectos subjetivos (…) pero se me hace lógico pensar que no vamos a denunciar a una persona cuando todavía tiene el poder. De pronto existe una diferencia o un cambio cuando es una persona que sale el poder y tú piensa o puedes considerar que tienes las herramientas para realmente obtener una justicia porque estas personas ya no tiene una posición de jerarquía”, explicó Malo en la entrevista.

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Pero la abogada también quiso dejar claro que el proceso no gira alrededor de establecer si existió una relación sentimental o sexual consentida entre dos adultos. El punto central, según su explicación, es determinar si hubo un posible condicionamiento mediante el cual se habrían ofrecido contratos públicos a cambio de encuentros sexuales.

“Lo que se debate es efectivamente que él haya obtenido o haya podido obtener un beneficio de carácter sexual y que la haya favorecido, como o sea como una condición de ese beneficio sexual con contratos que obviamente se pagaban con recursos públicos“, manifestó la representante de Jiménez.

La jurista también mencionó que las autoridades deberán examinar posibles irregularidades en la contratación estatal, entre ellas contratos sin los requisitos legales, tráfico de influencias y eventuales desviaciones de recursos públicos. Sin embargo, insistió en que no está anticipando responsabilidades penales ni condenas, pues esa tarea corresponde a la justicia.

El caso también contempla la posible responsabilidad de otras personas involucradas en las decisiones contractuales. La defensa sostiene que su representada está dispuesta a colaborar con las autoridades y aportar elementos que permitan esclarecer los hechos.

Mientras avanzan las investigaciones, Petro ha rechazado los señalamientos y ha negado cualquier intercambio de contratos por favores sexuales. Entretanto, Jiménez tiene diligencias programadas ante la Procuraduría y la Fiscalía para los días 12 y 13 de noviembre de 2026. Además, su teléfono celular ha sido sometido a procedimientos de informática forense para examinar conversaciones, videos y otros registros de interés.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.