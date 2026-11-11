Una particular rutina que habría tenido Gustavo Petro antes de ingresar a algunos consejos de ministros quedó expuesta durante una entrevista del periodista Felipe Zuleta con Blu Radio. El comunicador aseguró que varias de las mujeres consultadas para su libro ‘Las mujeres de Petro’ le hablaron sobre el supuesto consumo de sustancias psicotrópicas por parte del entonces mandatario y mencionaron unos parches que, presuntamente, se colocaba en los ojos.

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De acuerdo con el relato de Zuleta, Petro permanecía durante un tiempo considerable en el baño antes de algunas de esas reuniones, varias de las cuales fueron transmitidas por televisión durante su Gobierno.

Zuleta agregó que, según la información que recopiló, esos adhesivos podrían contener LSD. Sin embargo, hizo una salvedad sobre ese señalamiento y reconoció que no tenía certeza acerca de su composición.

“Estos parchecitos, según he podido yo investigar, serían de LSD, aunque no sé exactamente si lo son”, manifestó.

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Qué más reveló Felipe Zuleta sobre Gustavo Petro

Las declaraciones hacen parte de los detalles que el periodista ha compartido sobre ‘Las mujeres de Petro’, publicación en la que reúne testimonios de personas que, según explicó, estuvieron cerca del expresidente durante distintas etapas de su vida personal y política.

En la conversación con Blu Radio, Zuleta también se refirió a las versiones sobre el supuesto consumo de otras sustancias. Según dijo, varias de sus fuentes coincidieron en ese punto y mencionó que Angie Rodríguez habría señalado el uso de tusi por parte del exmandatario. Otras personas, añadió, hablaron de sustancias diferentes.

El periodista también expuso otro relato relacionado con las reuniones privadas en las que supuestamente participaba Petro. De acuerdo con lo que le contaron sus fuentes, el exjefe de Estado habría grabado con su celular algunas escenas de esas celebraciones.

“Él no siempre intervenía activamente en estas escenas, sino que las grababa y las tenía en su celular. Entonces eso es lo que relatan estas mujeres”, afirmó Zuleta.

El autor presentó su libro el 6 de noviembre y explicó que buena parte de su contenido se construyó a partir de testimonios y documentos entregados por personas que solicitaron mantener su identidad bajo reserva.

Por ahora, las afirmaciones sobre los supuestos parches, el consumo de sustancias y las grabaciones corresponden a los relatos que Zuleta atribuye a sus fuentes. La entrevista no presentó pruebas independientes que permitan establecer esos señalamientos como hechos comprobados.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.