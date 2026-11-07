Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El libro titulado ‘Las Mujeres de Petro’, escrito por el periodista y columnista Felipe Zuleta, recopila los nombres y retratos de 12 mujeres que han tenido diferentes niveles de relevancia en la vida personal y política de Gustavo Petro. Según el texto, más allá de la selección de quienes aparecen en cada capítulo, uno de los aspectos que más provoca debate es el uso de títulos cargados de calificativos que Felipe Zuleta emplea para presentar a cada personaje. El índice del libro exhibe desde el principio una apuesta clara por captar la atención mediante frases sugestivas que, según la información, anticipan controversia.

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En la lista figuran personajes de renombre como Verónica Alcocer, Francia Márquez, Laura Sarabia, Juliana Guerrero y Daysuris Vásquez. De acuerdo con el contenido divulgado, cada una es introducida mediante descripciones que sobresalen por el empleo de adjetivos y frases sugerentes. Por ejemplo, Verónica Alcocer aparece destacada bajo el título "La esposa que atemorizaba a su marido", mientras que Francia Márquez es presentada con la expresión "Del anonimato al desprestigio". Laura Sarabia, por su parte, ocupa el capítulo titulado "La hormiguita codiciosa", lo cual refleja una clara intención narrativa por parte del autor.

El tono elegido para los encabezados se mantiene de forma consistente en los demás capítulos. Juliana Guerrero tiene asignada la frase "¡Juliana, qué mala eres!, ¡qué mala eres, Juliana!", y Daysuris Vásquez es identificada como "La Cenicienta traicionada". Angie Rodríguez es llamada "La escudera de la verdad", mientras que Katia Burgos recibe el título "Su amor de juventud: entre Katia y Catalina". La variedad se extiende con Mary Luz Herrán, en "Una mujer de armas tomar"; Gabriela Muñoz, bajo "Una joven amiga que vuela alto"; Vanessa Cortés, descrita como "Una próspera empresaria...", y Clara Nubia Urrego, como "Una mamá ejemplar".

El libro presenta, antes de los capítulos centrados en cada una de las 12 mujeres, una introducción nombrada "El hombre inolvidable que hace maravillas en la cama". De acuerdo con lo señalado, esta estrategia muestra cómo Felipe Zuleta opta por una presentación de los personajes mediante títulos contundentes y contrastantes, reforzando el interés en torno al entorno privado y político que rodea a Gustavo Petro. Así, el texto analiza no solo la elección de las protagonistas, sino la forma en que son nombradas y presentadas, estableciendo un enfoque decidido a provocar debate sobre el círculo íntimo y profesional del presidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las mujeres mencionadas en el libro ‘Las Mujeres de Petro’?

El libro ‘Las Mujeres de Petro’ incluye 12 mujeres que han jugado roles importantes en la vida personal y política de Gustavo Petro. Entre las mencionadas en el índice se encuentran Verónica Alcocer, Francia Márquez, Laura Sarabia, Juliana Guerrero, Daysuris Vásquez, Katia Burgos, Mary Luz Herrán, Gabriela Muñoz, Vanessa Cortés, Clara Nubia Urrego y Angie Rodríguez, cada una presentada con títulos descriptivos y controversiales por parte del autor Felipe Zuleta, de acuerdo con la información disponible.

¿Por qué los títulos de los capítulos del libro ‘Las Mujeres de Petro’ son considerados polémicos?

Según el propio índice del libro, los títulos asignados por Felipe Zuleta a cada capítulo destacan por su carga de adjetivos y frases sugestivas que dan pie al debate. Algunos ejemplos como "La esposa que atemorizaba a su marido", "Del anonimato al desprestigio" o "La hormiguita codiciosa" muestran una intención narrativa que emplea valoraciones y calificativos para llamar la atención, lo que ha generado controversia en torno a la obra.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.