Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Señal Colombia dará un giro especial a su programación permitiendo que los televidentes puedan ser testigos del Desfile de Traje Artesanal ‘Colombia, un país hecho a mano: Así suena Colombia’, catalogado como uno de los eventos más emblemáticos dentro del Concurso Nacional de Belleza 2026, de acuerdo con la información proporcionada. Esta iniciativa destaca las expresiones artísticas que conforman la identidad nacional y ofrece una mirada única al patrimonio cultural colombiano en tiempo real.

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En el marco del desfile, 26 candidatas tendrán la oportunidad de lucir creaciones que resaltan la música, las tradiciones y la identidad particular de los distintos territorios del país. Cada traje se elabora a partir de tejidos, materiales autóctonos y técnicas netamente artesanales, involucrando el trabajo de artesanos locales y diseñadores que convierten cada pieza en una narrativa sobre la diversidad que caracteriza a Colombia. Según Desfile de Traje Artesanal, no se trata solo de una pasarela convencional, sino de una verdadera ventana a los saberes ancestrales y al legado cultural que continúa vigente gracias a la transmisión oral y práctica entre generaciones.

Por primera vez, este tradicional desfile cambia de escenario y se traslada a la Concha Acústica Garzón y Collazos en Ibagué, ciudad reconocida como la Capital Musical de Colombia, antes celebrado en Cartagena. En esta ocasión, Ibagué se convierte en el epicentro y protagonista de la puesta en escena, donde música, danza, diseño y tradición convergerán para visibilizar la riqueza cultural de las regiones del país. De acuerdo con la información entregada, más de 50 artistas de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Ibagué, junto con la cantante Juliana Valdiri, aportarán su talento para brindar una experiencia que refleje la proyección de la cultura local ante los ojos de todo el país, gracias a la señal televisiva de acceso abierto.

La transmisión hace parte del compromiso de RTVC Sistema de Medios Públicos y de Señal Colombia con la promoción y circulación de contenidos culturales, permitiendo la integración regional y el reconocimiento de los creadores, en línea con su objetivo de conectar al país a través de la diversidad y la identidad común de sus habitantes. La invitación es clara: el público puede sintonizar este evento hoy, viernes 6 de noviembre, desde las 8:00 p. m., para disfrutar de una noche en la que la tradición se convierte en protagonista y el país se une en torno a su riqueza cultural. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significan los trajes artesanales presentados en el Desfile de Traje Artesanal?

Los trajes artesanales que se exhiben en el Desfile de Traje Artesanal ‘Colombia, un país hecho a mano: Así suena Colombia’ reflejan la riqueza musical, tradicional y cultural de las distintas regiones de Colombia. Cada traje, según las fuentes citadas, está elaborado con técnicas ancestrales, materiales propios de los territorios y representa las historias y saberes que se han transmitido entre generaciones de artesanos.

¿Por qué el Desfile de Traje Artesanal del Concurso Nacional de Belleza 2026 se realiza en Ibagué?

La decisión de realizar este desfile en Ibagué, y no en Cartagena como tradicionalmente se hacía, obedece a la intención de destacar la Capital Musical de Colombia como un escenario central para la proyección de la cultura y el talento local. Según la información brindada, este cambio permite mostrar la diversidad y creatividad de las regiones ante una audiencia nacional mediante la televisión pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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