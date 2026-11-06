Por: El Espectador

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La editorial Almadía confirmó oficialmente su decisión respecto al I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, manteniendo el galardón al escritor y abogado peruano David Silva Rojas por su obra Donde el agua trabaja. De acuerdo con la editorial, este anuncio ratifica el fallo inicial pronunciado de manera unánime por un jurado compuesto por las escritoras Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, y respaldado adicionalmente por la Sociedad Ventosa Arrufat.

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La ratificación llegó en medio de una polémica originada tras la publicación de un informe en el diario El País, en donde se afirmaba que la herramienta tecnológica Pangram arrojó un 99 % de probabilidad de que la novela hubiese sido escrita con ayuda de inteligencia artificial (IA). Esta denuncia tomó fuerza porque las bases del concurso estipulaban que no era permitido el uso de aplicaciones generativas en la elaboración de las obras. Como respuesta, Almadía suspendió provisionalmente la gira de presentación de Silva Rojas en España y dio inicio a una investigación interna orientada a aclarar la situación.

Según lo detallado por la editorial, la investigación incluyó una revisión exhaustiva fundamentada en el criterio humano. Examinaron documentos entregados por el propio autor —como su diario de trabajo y versiones previas del manuscrito— y consultaron a tecnólogos, abogados y expertos lingüísticos. La actitud de David Silva Rojas fue, según Almadía, abierta y colaborativa, permitiendo acceder a evidencias que apoyaron su versión. Silva Rojas ya había explicado que la novela surgió de un proceso de investigación social sobre las condiciones laborales de las trabajadoras agrícolas en Ica, Perú, y que fue concebida sin intervención algorítmica.

Almadía aclaró que el jurado tomó su decisión guiado únicamente por criterios literarios, defendiendo la importancia de la confianza entre editor y escritor. Al mismo tiempo, la editorial emitió una reflexión pública sobre la responsabilidad del periodismo y el riesgo de dañar reputaciones solamente por los resultados de un software de detección. Consideró pertinente, incluso, una disculpa pública por parte del medio que originó el señalamiento.

En declaraciones posteriores, Silva Rojas explicó que Donde el agua trabaja nació de la necesidad de transmitir la dimensión humana de los trabajadores del campo peruano, especialmente del grupo de mujeres jornaleras que migran hacia Ica por motivos de solidaridad familiar. El autor eligió una prosa breve, repleta de silencios, buscando que el lector construya su propia interpretación frente a la realidad que plasma en la novela, y confesó que la escritura nocturna funcionó como un canal emocional que complementó su labor como abogado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cuestionó el origen de la novela 'Donde el agua trabaja' de David Silva Rojas?

El origen de la novela fue puesto en duda tras la publicación de un informe en el diario El País, que señaló que la herramienta Pangram detectó una alta probabilidad de uso de inteligencia artificial en la creación de la obra. Esta sospecha derivó en una investigación por parte de la editorial Almadía, ya que el concurso prohibía expresamente el empleo de herramientas generativas. Sin embargo, el análisis humano y documental fue determinante para confirmar la autoría de Silva Rojas.

¿Qué significa una herramienta generativa en el contexto literario?

Una herramienta generativa, en el contexto literario, hace referencia a aplicaciones o programas informáticos capaces de producir textos automáticamente, como aquellos basados en inteligencia artificial. En este caso, las bases del concurso exigían que las obras fueran escritas únicamente por seres humanos, sin la intervención de softwares o sistemas generativos que pudieran producir o modificar el texto.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.