Por: El Espectador

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La reciente sesión de la Comisión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dejó en firme las sanciones impuestas a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), luego de que la entidad fuera hallada culpable de infringir las normas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la televisión nacional. De acuerdo con la Resolución CRC 8379 del 16 de octubre de 2026, la autoridad reguladora negó el recurso de reposición presentado por la representación legal de RTVC, confirmando así la naturaleza irreversible de la medida disciplinaria contra el medio público.

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El fallo incluyó dos acciones concretas: por un lado, una multa económica que asciende a $76.157.250 pesos, correspondiente a 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes en 2025. Según la CRC, dicha sanción respondió a que el aviso en pantalla aseguraba que el largometraje no tenía contenido sexual, pero la película sí presentaba este tipo de escenas. Además, la comisión formuló una amonestación formal por permitir la emisión, en la franja familiar, de material explícito incompatible para audiencias infantiles y juveniles.

En relación con el origen de la investigación, la actuación administrativa se apoyó en una queja ciudadana presentada en febrero de 2025, en la que se advertía la transmisión de la película brasileña Aquarius en Señal Colombia durante un horario reservado especialmente para la infancia. Posteriormente, la CRC abrió la investigación y sancionó en mayo de 2026, proceso que fue impugnado por RTVC antes de ser ratificado en octubre.

La CRC, en su pronunciamiento, aclaró que la evaluación no tuvo como objetivo juzgar el valor artístico, estético o cultural del filme. Rechazó interpretaciones sobre censura o veto, y limitó el alcance del fallo al incumplimiento de RTVC al clasificar e informar correctamente sobre los contenidos emitidos, salvaguardando el deber legal de protección a menores y el derecho de las audiencias a estar debidamente notificadas sobre el material que consumen.

Este episodio coincide con un clima institucional caracterizado por reformas administrativas y debates sobre presupuesto en el sistema estatal de medios. Con motivo del aniversario 22 de la entidad, Abelardo de la Espriella anunció el retorno oficial al nombre RTVC, revirtiendo la denominación de Inravisión. Además, la nueva administración ha sugerido un cambio hacia contenidos enfocados en regiones, cultura y fortalecimiento del cine nacional, descartando enfoques ideológicos como el "wokismo" o la "ideología de género".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué sancionaron a RTVC por la transmisión de la película ‘Aquarius’?

RTVC fue sancionada por la CRC debido a que proyectó la película ‘Aquarius’ en un horario de protección para menores y porque el aviso en pantalla aseguraba que el filme no contenía material sexual, pese a que sí lo tenía. Esta falta de veracidad y la transmisión inapropiada para niños, niñas y adolescentes derivó en la multa y una amonestación formal.

¿Qué cambios institucionales y editoriales anunció RTVC recientemente?

Durante el aniversario 22, el presidente Abelardo de la Espriella comunicó el regreso al nombre RTVC y el fin de la denominación de Inravisión. Adicionalmente, la administración planteó un giro en la programación hacia contenidos regionales, culturales, deportivos y de fortalecimiento del cine nacional, desmarcándose de enfoques como el "wokismo" y la "ideología de género".

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.