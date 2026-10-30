Por: Portal Bogotá

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La estación Quinta Paredes de TransMilenio, ubicada sobre la troncal Calle 26 y frente a las instalaciones de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia), ahora lleva oficialmente el nombre Quinta Paredes - RTVC, tras una alianza entre TransMilenio y el Sistema de Medios Públicos. Según información de TransMilenio, este cambio no implica solo una nueva denominación, sino la construcción de vínculos más cercanos entre la movilidad pública y los medios de comunicación nacionales, aprovechando la relevancia urbana de la estación y su proximidad estratégica con la sede de RTVC.

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Para Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, la colaboración con RTVC busca que los medios públicos y los usuarios del transporte estén más conectados y que la estación funcione como un punto neurálgico de encuentro en Bogotá. Gutiérrez destacó que el sistema de transporte “es mucho más que un sistema de transporte, es un lugar donde Bogotá se encuentra todos los días”, enfatizando el propósito de construir puentes entre quienes recorren la ciudad y quienes la informan y comunican.

El anuncio forma parte de ‘El resurgir de la señal de la patria’, evento impulsado por la Presidencia de la República para celebrar el relanzamiento de RTVC y sus 22 años de servicio al país. De acuerdo con la información oficial, la alianza permitirá que los usuarios de TransMilenio tengan acceso a los contenidos diversos de RTVC, a través de señales como Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica y plataformas digitales como Señal Memoria y RTVCPlay.

La estrategia de vincular las estaciones de TransMilenio, que son referentes urbanos y puntos clave en Bogotá, con instituciones representativas de la ciudad y la nación ha llevado a que, con Quinta Paredes - RTVC, ya sean 34 estaciones las que cuentan con acuerdos de uso de nombre en alianza con entidades y empresas. Esto fortalece la participación de distintos sectores y genera recursos para la sostenibilidad y mejoras del sistema, según datos de TransMilenio.

Actualmente, la estación Quinta Paredes - RTVC ofrece nueve servicios, incluyendo la ruta fácil 1 y rutas identificadas como B16, G53, H54, K16, K53, K54, M85 y P85, lo que permite conexiones con las troncales Caracas Sur, Suba, NQS Sur, Norte y Calle 26 y facilita el desplazamiento a varios sectores de Bogotá.

La cooperación entre TransMilenio y RTVC abre nuevas oportunidades para que los usuarios encuentren más que transporte: un acceso directo a información, cultura e iniciativas de interés público, reforzando el papel del sistema como parte fundamental de la vida ciudadana.

¿Qué significa la alianza entre TransMilenio y RTVC para Bogotá?

La alianza representa la integración entre el sistema de transporte más importante de la ciudad y el Sistema de Medios Públicos nacionales, lo que permite fortalecer la conexión entre la ciudadanía y los contenidos informativos y culturales. Ahora, la estación Quinta Paredes – RTVC será no solo un punto de movilidad, sino también un lugar de acceso y encuentro con la información producida por RTVC, lo que dinámicamente acerca a los usuarios del sistema a la oferta institucional y cultural del país.

¿Cuántas estaciones de TransMilenio en Bogotá tienen acuerdos de uso de nombre?

De acuerdo con información de TransMilenio, con la incorporación de Quinta Paredes – RTVC, ya son 34 las estaciones del sistema que cuentan con acuerdos para el uso de nombre con entidades públicas y empresas privadas, lo que contribuye tanto a su sostenibilidad como a estrechar lazos entre distintas instituciones y los usuarios del transporte público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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