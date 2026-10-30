Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene firme su ofensiva contra los delitos relacionados con el tráfico de drogas. De acuerdo con información de la Policía de Bogotá, recientemente fueron capturados en flagrancia un hombre de 20 años y una mujer de 18 años, quienes presuntamente estarían involucrados en el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este hecho tuvo lugar durante recorridos de patrullaje, actividades de registro y control que realiza de manera habitual la institución en la ciudad.

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De acuerdo con el informe oficial, la detención se produjo cuando los agentes de policía detectaron un vehículo sospechoso en el que se desplazaban dos personas, quienes afirmaron ser pareja. Durante el procedimiento de verificación y posterior registro del carro, los uniformados hallaron en el baúl una cantidad importante de marihuana. Según la policía, se trataba de 2.140 gramos del estupefaciente, empaquetado en papel y cartón. Esta situación llevó a los efectivos a proceder con la captura inmediata de ambos individuos y a la incautación de la sustancia encontrada en el automóvil.

La pareja, conformada por los jóvenes capturados, fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial que corresponde al presunto delito. Las acciones adelantadas por la Policía de Bogotá hacen parte de los constantes esfuerzos de las autoridades locales para combatir el comercio ilegal de drogas en la ciudad, así como preservar la convivencia y seguridad de los habitantes.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier comportamiento contrario a la ley, especialmente aquellos que afecten la tranquilidad pública. Para ello, está habilitada la Línea de Emergencias 123, el canal oficial dispuesto por la administración de Bogotá para recibir denuncias y alertas relacionadas con la seguridad. Según la información oficial, la denuncia ciudadana es fundamental para agilizar los procedimientos sancionatorios y los procesos investigativos que permitan continuar la lucha efectiva contra el crimen, reforzando así el objetivo de que “Bogotá camine segura”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura de los jóvenes en Bogotá por porte de marihuana?

La captura se realizó cuando la Policía de Bogotá, durante patrullajes y actividades de control, identificó un automóvil conducido por un hombre de 20 años y una mujer de 18 años que dijeron ser pareja. Al revisar el vehículo, encontraron 2.140 gramos de marihuana en el baúl, lo que motivó la detención inmediata de los implicados, de acuerdo con el reporte oficial.

¿Para qué sirve la Línea de Emergencias 123 en Bogotá?

La Línea de Emergencias 123 es el canal oficial dispuesto por la administración de Bogotá para que cualquier ciudadano pueda denunciar hechos delictivos o situaciones que afecten la convivencia. La denuncia a través de esta línea permite activar procesos sancionatorios e investigativos contra quienes infringen la ley y contribuye a fortalecer la seguridad en la ciudad.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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