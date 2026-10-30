Por: Portal Bogotá

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Este sábado 31 de octubre de 2026, varios barrios de Bogotá enfrentan cortes de luz programados por Enel Colombia, de acuerdo con la información difundida por Bogotá.gov.co. Estas interrupciones en el suministro eléctrico responden a labores de mantenimiento y mejoras en las redes de energía, con el propósito de ofrecer un servicio más seguro y eficiente para los ciudadanos. Los trabajos afectan diferentes localidades y horarios, por lo que resulta fundamental que los habitantes estén atentos a las zonas incluidas en esta jornada, así como a las recomendaciones oficiales para mitigar posibles inconvenientes durante la ausencia del servicio.

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En la localidad de La Candelaria, el barrio La Catedral será uno de los sectores afectados. El corte de luz está previsto desde la medianoche hasta las 6 de la mañana y cubrirá el área comprendida entre la calle 11 y la calle 15, y desde la carrera 6 a la carrera 8. Asimismo, la localidad de Tunjuelito presentará dos cortes en diferentes franjas horarias. El primero ocurrirá en el barrio San Carlos, de 12:00 a. m. a 6:00 a. m., entre la carrera 18 y la carrera 20, desde la calle 50 Sur a la calle 52 Sur. El segundo corte, programado desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., impactará el barrio Fátima, concretamente entre la calle 52 Sur y la calle 54 Sur, desde la carrera 35 hasta la carrera 37.

Enel Colombia insta a los ciudadanos a prepararse para estos cortes siguiendo una serie de consejos prácticos. Recomiendan desconectar los electrodomésticos para prevenir daños que puedan surgir por intermitencias en el servicio eléctrico. Además, sugieren organizar las actividades cotidianas considerando los horarios de la intervención. En lo referente a la conservación de alimentos, recalcan la importancia de mantener la puerta del refrigerador cerrada, para evitar que la temperatura baje y se dañen los comestibles almacenados. Por otro lado, solicitan a los usuarios permitir el ingreso del personal técnico en edificios, viviendas u oficinas cuando sea necesario, recordando siempre validar la identidad de los trabajadores de Enel Colombia comunicándose al número oficial estipulado para Bogotá y Cundinamarca, ante cualquier inquietud sobre seguridad.

Estas medidas buscan no solo prevenir inconvenientes domésticos, sino también posibilitar que los trabajos de mejora de Enel Colombia se lleven a cabo en el tiempo estimado, minimizando el impacto para los habitantes y permitiendo un restablecimiento más rápido del servicio eléctrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá que tendrán corte de luz este 31 de octubre de 2026 por trabajos de Enel Colombia?

De acuerdo con la información suministrada por Bogotá.gov.co, los barrios de Bogotá que tendrán suspensión de energía son La Catedral, en la localidad de La Candelaria, y San Carlos y Fátima, en la localidad de Tunjuelito. Los cortes serán en lapsos horarios específicos, detallados para cada sector y obedecen a trabajos de mantenimiento realizados por Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para enfrentar los cortes de luz en Bogotá?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos mientras dure el corte, planificar las actividades personales teniendo en cuenta el horario de la suspensión, conservar los alimentos evitando abrir repetidamente la nevera y autorizar el ingreso de personal técnico cuando sea necesario, validando siempre su identidad a través del canal oficial proporcionado para los usuarios en Bogotá y Cundinamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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