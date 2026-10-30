Por: El Espectador

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La Contraloría de Bogotá encendió sus alertas sobre una reciente operación financiera que compromete la cartera del Distrito: una emisión de bonos de deuda pública por más de 1,4 billones de pesos, llevada a cabo el 20 de octubre. Según lo informado por la propia Contraloría, la decisión de revisar minuciosamente las condiciones de esta transacción no implica, por ahora, la apertura de procesos de responsabilidad fiscal ni la imposición de sanciones, sino que corresponde a un análisis previo. El objetivo central es estudiar de qué manera la ciudad acudió al mercado de deuda y anticipar los efectos que los pagos de capital e intereses podrían tener sobre los fondos para inversión en los próximos años.

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El organismo de control detalló que convocará a una mesa técnica con representantes de la Secretaría de Hacienda para examinar aspectos fundamentales: las tasas de interés obtenidas, los plazos de pago fijados y la forma como se agruparon los títulos, muchos de los cuales están atados a la inflación. De acuerdo con la Contraloría, la operación corresponde a la segunda emisión dentro del Programa de Emisión y Colocación de Bonos del Distrito, y repartió la obligación en cinco subseries con vencimientos entre cinco y 40 años. Esta estructura permite extender el plazo para saldar la deuda pero obliga a prever los costos en los presupuestos municipales a futuro.

En el examen realizado por la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría, se identificaron cinco áreas clave para seguimiento: el momento escogido para la operación, los riesgos respecto a la sostenibilidad fiscal de la ciudad, la planeación de los pagos previstos, la alta concentración de deuda en títulos que dependen de la inflación, y si existe suficiente información pública para verificar el costo real de cuatro de las subseries. De particular preocupación resulta que cerca del 80 % de los bonos emitidos están referenciados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Unidad de Valor Real (UVR), cuyo valor varía siguiendo la inflación. Esto pone en el centro del debate el impacto que una inflación alta y persistente podría tener sobre el costo total de la deuda.

Además, la Contraloría destacó que la operación se realizó en un entorno de tasas de interés elevadas; la tasa de corte para los bonos a diez años fue de 13,82 %, porcentaje que define el rendimiento que debe reconocerse a los inversionistas y, en consecuencia, el costo financiero del Distrito. La revisión técnica incluirá la metodología empleada y las alternativas que la Secretaría de Hacienda analizó antes de tomar la decisión. El resultado de este análisis será esencial para evaluar el proyecto de Presupuesto Distrital de 2027, integrando los nuevos compromisos financieros asumidos con la emisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Contraloría de Bogotá está revisando la emisión de bonos del Distrito por 1,4 billones?

La Contraloría realiza esta revisión para evaluar cómo la reciente emisión de bonos puede afectar la sostenibilidad financiera de la ciudad y el presupuesto de los próximos años. El objetivo es analizar principalmente el impacto que tendrán sobre la deuda factores como las tasas de interés, la inflación y la concentración de los títulos en instrumentos que ajustan su valor con el aumento de precios, de acuerdo con informes del propio ente de control.

¿Qué significa que los bonos del Distrito estén atados a la UVR y al IPC en la deuda pública?

Que los bonos estén ligados a la Unidad de Valor Real (UVR) y al Índice de Precios al Consumidor (IPC) implica que su valor varía según la inflación registrada. Esto significa que si los precios suben de forma sostenida en el país, el monto a pagar por intereses y capital de la deuda también aumentará, afectando la planificación presupuestal del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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