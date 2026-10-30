Por: El Espectador

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El debate en torno al proyecto de Ley de ajuste fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella ha encendido una intensa discusión en el Congreso de la República, poniendo sobre la mesa tanto el impacto que tendría en la ciudadanía como la estrategia política detrás de la medida. De acuerdo con información de El Espectador, el ambiente legislativo no es favorable para que este articulado avance con facilidad, especialmente porque la reforma se plantea cuando han transcurrido apenas tres meses del nuevo mandato y a un año de las decisivas elecciones regionales de 2027, evento político visto como un termómetro de respaldo al actual gobierno.

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La iniciativa propone modificaciones de gran calado, entre las que se incluyen recortes en el tamaño del Estado y ajustes tributarios que, según algunos sectores, podrían derivar en cargas impositivas adicionales para los ciudadanos. Honorio Henríquez, presidente del Senado y miembro del partido de gobierno Centro Democrático, manifestó la importancia de reducir el tamaño del Estado, pero mostró reservas en cuanto a incrementar los impuestos para los colombianos, dejando claro que es un aspecto que se analizará minuciosamente junto con la bancada. Henríquez subrayó, además, que el Congreso avanza rápidamente y una vez finalice la tramitación de la Ley de Sometimiento, se debatirá en detalle el proyecto de ajuste fiscal.

El tema no solo divide a los partidos de gobierno. Desde la oposición, se ha hecho énfasis en que la propuesta implica mayores cargas tributarias para las clases populares y la clase media, mientras que relajaría la carga para los sectores más acaudalados. Esta posición fue reiterada por varios parlamentarios en el Capitolio, que señalan que la ley favorece a las grandes fortunas y aumenta la presión sobre los sectores más vulnerables.

El descontento es compartido por sectores liberales. El senador Héctor Olimpo cuestionó duramente el articulado al señalar que el ajuste fiscal debería centrarse, en primer lugar, en revisar los beneficios a los grupos privilegiados antes de demandar más sacrificios a las familias y las regiones. Olimpo citó que en 2024 los beneficios relacionados con la renta y el impuesto al valor agregado (IVA) ascendieron a 153,2 billones de pesos, sugiriendo que una evaluación de qué beneficios realmente promueven el bienestar social y cuáles solo protegen intereses de poder es indispensable.

Una de las disposiciones más controvertidas es la que modifica el tratamiento tributario de 107 productos que antes estaban excluidos del pago del IVA, incluyendo alimentos básicos, insumos agrícolas y medicamentos, cuestión que el congresista David Racero considera más lesiva que reformas tributarias anteriores y un potencial detonador de molestias sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la ley de ajuste fiscal a los impuestos en Colombia?

La ley de ajuste fiscal propuesta elevaría los impuestos a productos esenciales, ya que elimina la exclusión del IVA para 107 artículos, entre ellos, alimentos frescos, insumos agrícolas y medicamentos, según el análisis realizado por El Espectador. Esta medida se percibe como una carga adicional para la clase media y los sectores populares, al tiempo que algunos grupos consideran que reduce impuestos para las empresas y personas con mayores ingresos.

¿Qué es el IVA y cómo impacta en el costo de vida?

El impuesto al valor agregado (IVA) es un tributo indirecto sobre el consumo que se aplica a la venta de bienes y servicios. Su inclusión a productos esenciales implica que su precio final aumentará, impactando el costo de vida de las familias, especialmente las de menores ingresos, pues deberán destinar un mayor porcentaje de su presupuesto a la adquisición de alimentos y productos básicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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