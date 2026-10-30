Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una propuesta que ha causado inquietud entre los colombianos fue radicada por el Gobierno nacional ante el Congreso el 29 de octubre de 2026. Bajo el nombre de Ley de Rescate Económico, la iniciativa busca modificar el impuesto al valor agregado (IVA) en varios bienes y servicios, eliminando la tarifa preferencial del 5 % para algunos productos y estableciendo una tarifa general del 19 % a partir del primero de enero de 2028. Esta decisión, según la información divulgada por El Nuevo Día y el Ministerio de Hacienda, podría tener efectos notables sobre el costo de vida y la economía familiar.

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El proyecto ha generado preocupación porque algunos de los bienes incluidos en el ajuste son alimentos de consumo cotidiano y materias primas clave en la cadena productiva. Productos como café, azúcar, chocolate de mesa, pastas alimenticias y aceites vegetales pasarían a tener la tarifa del 19 %, al igual que ciertos cereales, harinas y productos derivados de la industria alimentaria. Estos cambios, de acuerdo con el análisis del proyecto citado por El Nuevo Día, también comprenden una variedad de bienes procesados que muchos colombianos consumen habitualmente: galletas empacadas, cereales azucarados, conservas, vegetales preparados, salsas, mayonesa, mostaza y sopas deshidratadas, además de chocolates, confitería, embutidos y carnes procesadas, así como productos enlatados.

La propuesta no solo abarca alimentos y bienes procesados; también plantea modificar el IVA en insumos y equipos agrícolas, como fertilizantes, abonos, plaguicidas, fumigadoras, maquinaria agrícola, equipos de ordeño y despulpadoras de café. Esto es especialmente relevante para regiones como Tolima, donde la caficultura y el sector agropecuario son fundamentales para la economía local. Un incremento en los impuestos sobre estos insumos podría repercutir en los costos de producción del sector agrícola, aunque el impacto final dependerá del texto que sea aprobado por el Congreso.

A pesar de estos cambios, la propuesta contempla mantener la exclusión del IVA para artículos considerados esenciales, entre ellos arroz, pan tradicional, arepa, carne fresca, huevos, leche líquida, papa, yuca, granos y pescado fresco. También quedarían sin IVA los servicios de salud, educación, arriendo de vivienda, servicios públicos, transporte público y el ACPM (aceite combustible para motores), de acuerdo con lo divulgado.

Como parte de esta reforma, el Gobierno propone el mecanismo EfectIVA, que funcionaría como una devolución de IVA para familias de menores ingresos. Según el Ministerio de Hacienda, unos 19 millones de colombianos se beneficiarían de transferencias para compensar el impuesto pagado en sus compras. No obstante, la medida aún debe ser debatida y aprobada en el Congreso, por lo que no hay incrementos confirmados hasta la promulgación de una ley.

¿Qué alimentos y bienes pasarían a tener IVA del 19 % según la Ley de Rescate Económico?

De acuerdo con el texto presentado por El Nuevo Día, los productos que tendrían el nuevo IVA del 19 % incluyen café, azúcar, chocolate de mesa, pastas alimenticias, aceites vegetales, galletas empacadas, cereales azucarados, conservas, vegetales preparados y diversas salsas, además de embutidos, carnes procesadas, productos enlatados y una variedad de insumos agrícolas como fertilizantes y maquinaria.

¿Qué es EfectIVA y cómo funcionaría para los hogares colombianos?

EfectIVA es el mecanismo propuesto por el Gobierno para reintegrar el IVA a hogares de menores ingresos en el contexto del aumento del impuesto. El Ministerio de Hacienda explicó que, mediante este sistema, alrededor de 19 millones de personas recibirían transferencias destinadas a compensar el impuesto pagado en sus compras, buscando mitigar el impacto financiero de la reforma fiscal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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