Por: Noticiero 90 minutos

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La educación financiera ha cobrado un papel destacado en la vida cotidiana de las personas al ser el proceso de adquirir conocimientos y habilidades fundamentales para gestionar correctamente el dinero, tomar decisiones informadas sobre gastos, ahorro, inversiones y el uso responsable de productos financieros. Según el portal Noticiero 90 Minutos, este proceso permite evaluar riesgos y planificar de manera efectiva la estabilidad económica a lo largo del tiempo.

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No obstante, distintos estudios reflejan una preocupante realidad sobre el nivel de preparación financiera de los colombianos. De acuerdo con Banca de las Oportunidades, tan solo el 11,1 % de los colombianos tiene la capacidad de afrontar completamente un gasto imprevisto de gran magnitud, mientras un 41 % de la población apenas logra cubrir sus necesidades de supervivencia. Además, la Encuesta de Calidad de Vida 2025 señala que más del 50 % de los jóvenes desconoce cómo elaborar un presupuesto o planificar sus finanzas a futuro. Solo uno de cada cuatro jóvenes ha incorporado el hábito de ahorrar regularmente y el 40 % de quienes acceden a créditos ignoran conceptos básicos como tasas de interés y plazos, lo que incrementa el riesgo de sobreendeudamiento.

Este panorama evidencia la urgencia de impulsar la educación financiera como una política pública sostenida que involucre a diversos actores: el Estado, las instituciones educativas, el sector financiero y la sociedad civil. Como subraya el reportaje, el aprendizaje financiero debe iniciarse desde la infancia en el hogar y el colegio, y extenderse durante toda la etapa de formación académica y profesional. El acceso a recursos digitales y a contenidos avalados por fuentes confiables también es esencial para fortalecer la cultura financiera.

Un error común en la gestión de las finanzas personales, tal como lo explica María Carolina Rozo, docente de la Universidad Autónoma de Occidente, radica en no saber distinguir entre gastos imprescindibles como vivienda, alimentación, servicios básicos y transporte, respecto a otros gastos secundarios. La experta aconseja priorizar estos gastos en el presupuesto y controlar cuánto podemos asignar a cada uno, evitando poner en riesgo los recursos disponibles.

Para quienes deseen capacitarse en Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia ofrece programas formativos gratuitos y virtuales sobre presupuesto, créditos, seguros, pensiones y prevención de fraudes. Estas iniciativas buscan generar confianza en el sistema financiero y dotar a las familias de herramientas prácticas para analizar y tomar buenas decisiones en su salud financiera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la educación financiera y por qué es importante para los colombianos?

La educación financiera consiste en adquirir habilidades y conocimientos que permiten gestionar el dinero de forma informada, facilitando decisiones sobre ahorro, gasto, inversión y uso de productos bancarios. Es clave porque, de acuerdo con datos de Banca de las Oportunidades y la Encuesta de Calidad de Vida 2025, existe una brecha significativa en el manejo del dinero y en la capacidad de afrontar imprevistos entre la mayoría de los colombianos, lo que subraya la necesidad de fomentar una cultura financiera desde edades tempranas.

¿Dónde encontrar cursos gratuitos de educación financiera confiables en Colombia?

En Colombia, la Superintendencia Financiera ofrece programas gratuitos y virtuales orientados a mejorar la comprensión sobre presupuesto, créditos, pensiones y otros temas clave. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, estos recursos promueven la inclusión y fortalecen la confianza en los consumidores, ayudando a las familias a tomar mejores decisiones en su manejo financiero diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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