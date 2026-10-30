Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad del Tolima certificó a un grupo de 53 personas que culminaron con éxito los niveles uno y dos del curso de Lengua de Señas Colombiana (LSC). Esta formación hace parte de una estrategia institucional orientada a potenciar las capacidades comunicativas de los ciudadanos, promoviendo entornos incluyentes y mejorando la interacción con personas sordas en diferentes contextos sociales. Según la información entregada, la iniciativa es impulsada desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano de la universidad. Desde allí se generan acciones que buscan fortalecer la inclusión y ofrecer espacios educativos pertinentes a las distintas necesidades de la población.

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El proceso de aprendizaje estuvo dirigido por Kevin Mazo, profesor especializado en Lengua de Señas Colombiana dentro de la institución. Su acompañamiento fue clave para motivar e instruir a los participantes, brindando herramientas útiles para su desenvolvimiento en esta lengua visual-gestual. Los testimonios recabados por la universidad permiten dimensionar el impacto personal del curso. Por ejemplo, Fabiana Alexandra Camargo, una de las personas certificadas, destacó que la experiencia le resultó gratificante: "aprendí demasiado junto a mi profesor, quien fue muy paciente y nos enseñó cosas muy útiles. Espero poder seguir aprendiendo".

Por su parte, Aiza Yizeth Beltrán, otra estudiante en el mismo proceso, expresó que decidió inscribirse en el curso con el objetivo de comunicarse con la comunidad sorda y transmitirles mensajes religiosos: "Uno de los motivos por los cuales tomé la decisión de hacer el curso fue comunicarme con la comunidad sorda y poder evangelizar y hablarles de Cristo". Estas declaraciones reflejan cómo el programa puede responder tanto a necesidades personales como a intereses colectivos, cambiando la manera en que las personas participan en la vida social, educativa y espiritual de sus comunidades.

La certificación no solo reconoce el esfuerzo individual de quienes lograron superar dos niveles de formación, sino que, de acuerdo con la Universidad del Tolima, también constituye un avance en la construcción de espacios inclusivos donde la diversidad lingüística es valorada y fomentada. Así, la universidad continúa desarrollando ofertas educativas que responden a realidades locales, proyectando un impacto positivo en la convivencia social y el acceso a oportunidades de comunicación para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Para qué sirve aprender Lengua de Señas Colombiana y cómo beneficia la inclusión?

Aprender Lengua de Señas Colombiana (LSC) permite a las personas comunicarse de manera efectiva con miembros de la comunidad sorda, lo que fomenta la inclusión y la igualdad de oportunidades. De acuerdo con la Universidad del Tolima, estas iniciativas de formación amplían las capacidades comunicativas y contribuyen a la construcción de entornos más incluyentes.

¿Cómo impulsa la Universidad del Tolima la formación en Lengua de Señas Colombiana?

La Universidad del Tolima promueve la formación en Lengua de Señas Colombiana a través de estrategias gestionadas por su Vicerrectoría de Desarrollo Humano. De acuerdo con la información oficial, estas acciones buscan fortalecer la inclusión social mediante cursos orientados a responder a necesidades reales de la comunidad, capacitando a ciudadanos en competencias que favorecen la comunicación con personas sordas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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