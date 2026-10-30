Por: Noticiero 90 minutos

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CaliLee 2026 se despide de Cali con un fin de semana repleto de cultura, creatividad y espacios para el encuentro ciudadano. De acuerdo con la información compartida por Noticiero 90 Minutos, el festival cerrará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre con una agenda que abarca desde literatura hasta música, talleres formativos y conversatorios en torno a temas contemporáneos. Los asistentes podrán disfrutar de actividades ininterrumpidas desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, en los diferentes escenarios del Bulevar del Río, uno de los espacios más emblemáticos para la vida pública en la ciudad.

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La programación, según la página oficial del certamen, incluirá presentaciones de libros, encuentros con escritores, talleres infantiles, dinámicas impulsadas por las bibliotecas públicas, así como muestras de poesía, cine y conversaciones sobre educación, memoria, ciencia, bienestar y actualidad. Todas estas propuestas buscan ofrecer alternativas de esparcimiento y aprendizaje para públicos de todas las edades y contextos, manteniendo la inclusión como eje central.

Durante el sábado 31 de octubre, la diversidad será protagonista con actividades como el ‘Taller de experimentación musical para niños’, conversatorios sobre la identidad en carnavales dominicanos, presentaciones de obras literarias destacadas como ‘El charco que cruzó el abuelo’ y ‘Borges’ de Alejandro Gaviria, así como laboratorios interactivos, muestras de ciencia y artes plásticas, recitales poéticos y espectáculos de música en vivo.

El domingo 1 de noviembre, la agenda continuará con énfasis en literatura, recitales de poesía, conferencias sobre migración y democracia, talleres filosófico-literarios y musicales. Destacan presentaciones como la de ‘La democracia fatigada’ de Humberto de la Calle, y otras que abren el diálogo sobre bienestar social, arte y memoria. El festival cierra con conciertos y un homenaje poético, consolidando una propuesta integral de acceso a la cultura.

La información oficial señala que la programación puede estar sujeta a cambios, por lo que se aconseja verificar las actualizaciones antes de asistir. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, CaliLee 2026 se posiciona como un referente para el intercambio cultural y el fortalecimiento de la identidad local desde escenarios plurales y participativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades para niños ofrece CaliLee 2026 en su programación de fin de semana?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, CaliLee 2026 incluye talleres de experimentación musical, cuentería infantil, talleres de artes plásticas, laboratorio de ideas familiares, experiencias con juegos de mesa, actividades en bibliotecas y conciertos didácticos, lo que permite a los niños y niñas de Cali disfrutar, aprender y acercarse a la literatura y el arte de manera interactiva.

¿Dónde consultar la programación actualizada de CaliLee 2026 en Cali?

Según el portal oficial del festival y Noticiero 90 Minutos, la programación de CaliLee 2026 está sujeta a cambios. Por ello, se recomienda a las y los asistentes revisar las actualizaciones directamente en la página web del festival para consultar horarios, actividades y escenarios del evento en tiempo real.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.